Jorge Rial y el picante nombre de su nuevo programa: ¿dedicado a Susana Giménez?

El ex conductor de "TV Nostra" eligió un nombre que le moja la oreja a Susana Giménez. ¿Responderá la diva ante esta jugada de Jorge Rial?

El periodista Jorge Rial decidió dar un giro contundente a su carrera periodística. Luego de renunciar a TV Nostra, ciclo que se emitió durante pocas semanas por América TV, el ex conductor de Intrusos desembarcó en Radio 10 y tendrá un programa que irá de lunes a viernes, de 17:30 a 20. Ahora bien, el nombre elegido para su envío en el éter suena como una especie de chicana a Susana Giménez. ¿Por qué?

Argenzuela es el nombre que eligió Jorge Rial para llevar adelante su nuevo programa en Radio 10. Este término es muy utilizado por personas afines a la oposición macrista, entre los que se encuentra Susana Giménez. De hecho, hace un tiempo en Radio Rivadavia, la diva lanzó: "No me dan ganas de volver a Argentina. No voy a volver en 'Argenzuela'. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal".

En cuanto a la conformación del staff, Jorge Rial estará acompañado por los siguientes panelistas: Sofía Caram (política y judiciales), Elio Rossi (deportes), Ezequiel López (humor), Andrés Lerner (economía), Belén Castellino (locución) y también contará con la participación del abogado Miguel Ángel Pierri. La idea es llevar adelante un ciclo periodístico en el que también prime el humor, las entrevistas y el análisis de la agenda argentina.

El día que Jorge Rial anunció su pase a Radio 10

Jorge Rial tiene un nuevo desafío por delante. El conductor, que hace poco decidió renunciar a TV Nostra -programa de América TV que consiguió bajos niveles de rating y fue levantado por el canal- tendrá una especie de revancha en el periodismo. En esta oportunidad, se sumará a las filas de Radio 10, emitido por AM 710.

A través de las redes sociales, el reconocido presentador confirmó la noticia de que se incorporará a la señal perteneciente al Grupo Indalo con un mensaje muy emotivo: “¡Preparate Radio 10 que voy para allá!". Asimismo, en otra publicación realizó una broma: "Tengo que poner el motor a punto".

Rial, que tuvo muchísimo éxito en Intrusos en el Espectáculo, aunque no así en TV Nostra, afrontará una nueva experiencia en la radio. ¿La última oportunidad que se desempeñó en dicho espacio? Fue en Radio La Red, por AM 910, cuando conducía Ciudad Goti-K.