Gustavo Costas está en pareja con una mujer 32 años menor.

Gustavo Costas es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol argentino. Habiendo salido campeón con Racing Club en la CONMEBOL Sudamericana 2024, ganándole a Cruzeiro 3-1, el técnico firmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2025 con la institución de sus amores. Sin embargo, en esta nota es protagonista su otro gran amor: Zully Ayala, que tiene 32 años menos que él.

"Un día me invitaron al cumpleaños de un amigo, apareció, me dio un abrazo de repente y, no sé, me hizo sentir algo distinto. Empezamos a conocernos y fui dándome cuenta de que tenía ese código de las chicas de antes, de amar, adorar a sus padres, a su gente, algo que hoy cuesta más encontrar", aseguró Gustavo Costas, en diálogo con Gente, sobre el comienzo de su amor con Zully.

Kelly Ayala tiene 29 años y es de Paraguay. Gustavo Costas la conoció allí, ya que estaba dirigiendo a Guaraní, uno de los clubes más importantes de dicho país. Comenzaron su historia de amor y, en 2022, nació el primer hijo de la pareja: Gustavito. Según "Costitas", su esposa es "familiera al máximo, exacto… Y todo empezó a suceder rápido, bueno, muy rápido".

"Ella tiene 29 años y yo 61. Es una locura, pero más para Zully, jajajá. Pero estamos muy bien. Cuando nos fuimos a trabajar a Chile en 2022 nació allá Gustavito, que es divino, hermoso. La verdad es que nos sentimos bárbaros juntos. Más ahora", explicó Gustavo Costas.

Gustavo Costas está en pareja con una mujer 32 años menor.

Gustavo Costas y Racing Club, un amor que va más allá del verde césped

El técnico de Racing Club es full time: vive por y para su "Academia" y se lleva trabajo a la casa para seguir planificando el desempeño de su equipo. Sin embargo, aclara que Zully lo banca en todas: "Ella está feliz. Sabe lo que yo sufro por el trabajo, que le doy al cien por ciento en todo, ¡y era consciente de que con Racing ese cien iba a ser el mil por ciento!".

Gustavo Costas, Zully Ayala y la camiseta de Racing. (Foto: GENTE)

"De ahí que le agradezco a Zully de por vida haber aguantado todo esto que me pasó con Racing, porque yo ni dormía, nada, y ella siempre estaba al lado mío. La amo cada vez más", reconoció Gustavo Costas.

Racing va con todo en el mercado de pases: el jugador de Boca que quiere Costas

Racing cerrará el 2024 con la gran noticia de la continuidad de Gustavo Costas y va con todo en el mercado de pases. La dirigencia, encabezada por Diego Milito, quiere como refuerzo a Lautaro Blanco, de Boca Juniors, y volverá a insistir por él para darle jerarquía al plantel.

Según informó ESPN, la "Academia" tiene el deseo de contratar al lateral izquierdo, de 25 años, ante la posible salida de Gabriel Rojas, que fue una de las figuras en la obtención en la Copa Sudamericana y tiene varios equipos interesados en él, sobre todo del fútbol brasileño y mexicano.

El deseo de contar con Blanco, además, surge por el poco protagonismo que tuvo desde el arribo de Fernando Gago en el "Xeneize" y ante la gran cantidad de variantes que tiene en ese puesto, con Marcelo Saracchi y Frank Fabra, que podría irse en el próximo enero del club de La Boca. Además, en el 2023 ya lo había buscado, pero no hubó éxito en las conversaciones.