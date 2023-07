URGENTE Experto en Quiniela compartió su secreto para ganar millones de dólares

El "afortunado" que se llevó el millonario premio mayor dos veces en un año compartió su secreto. Cuánto dinero ganó.

Antoine Beaini es uno de los hombres más afortunados del mundo. Este ciudadano de Canadá ganó la Quiniela en dos oportunidades en menos de un años, aseguró que descifró el secreto para "vencer al sistema" y puso en alerta a todas las loterías del mundo.

Existen personas que pueden jugar todas la semanas y no ganar nunca. Pero esa característica no le queda a Antoine, quien tras ganar millones por segunda vez, compartió que pudo engañar al sistema de apuestas gracias a un curioso motivo: "No podía creerlo ".

Este hombre de 68 años se quedó dos veces con el millón de dólares en menos de 13 meses y se convirtió en noticia en todo el mundo. El sorprendente hecho ocurrió en Canadá, donde Beaini le comentó a la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario (OLG) sus sensaciones tras conseguir su gran premio: "¿Otra vez?. También estuve en el Centro de Premios en agosto de 2021 para recoger un premio de un millón".

Según reveló Beaini, lo consiguió gracias a que pudo resolver la fórmula del sistema gracias a sus conocimientos en el juego y en las matemáticas. "Descifré el algoritmo ¡Esto es increíble, me siento genial!", señaló, con mucha alegría, en diálogo con The Vancouver Sun. Y luego explicó qué hará con el premio económico que recibió: "Quiero asegurarme de la próxima generación de mi familia se instale cómodamente".

Ganó 14 veces la Quiniela gracias a las matemáticas y se hizo millonario

En el mundo de las apuestas abundan las historias curiosas y sorprendentes. Una de ellas la protagoniza un economista que utilizó las matemáticas para ganar nada menos que 14 veces la Quiniela y consiguió amasar una gran fortuna en dólares.

Se trata de Stefan Mandel, economista rumano-australiano que en los años ‘80 llevó a cabo una fórmula fantástica para engañar a las casas de apuestas y ganar la Lotería. Su largo camino comenzó en Rumania, donde la ganó dos veces. Con el dinero se llevó a su familia a Israel y luego a Australia, donde extendió su racha positiva: la ganó 12 veces más.

Ya en Oceanìa, Mandel mejoró su estrategia para poder ganar. En una habitación incorporó muchas impresoras y un programa informático que el mismo creó. Allí, el rumano hizo un cálculo en el que realizó una gran cantidad de combinaciones de números para triunfar en las apuestas.

Al mismo tiempo, y de acuerdo a lo que señaló The Washington Post, el economista buscó a inversores dispuestos a comprar todos los boletos de la lotería para luego repartir la ganancia. Sus triunfos llamaron mucho la atención, al punto que fue investigado por el FBI y la CIA, aunque nunca pudieron comprobar que cometió un delito.

En un programa de TV, Stefan contó cómo fue que hizo para engañar a la lotería de Virgnia, donde se utilizaban números del 1 al 44. En sus estudios descubrió que había 7.059.052 combinaciones posibles, menos que las 25 millones de combinaciones que hay en otras lotería, por lo que llevó a cabo su plan: con el dinero de 2.524 personas obtuvo 6,4 millones de las 7.059.052 combinaciones y consiguió su objetivo.