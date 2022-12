Quiniela nacional y provincia: resultados del 12 de diciembre de 2022

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería del lunes 12 de diciembre de 2022.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas del lunes 12 de diciembre, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Tanto la Lotería de la Ciudad (popularmente conocida como la Lotería Nacional) como la Lotería de la Provincia de Buenos Aires se juegan de lunes a sábados en diferentes horarios. Como es costumbre desde hace muchos años, en ambos juegos, miles de argentinos y argentinas apuestan por diferentes números para ser beneficiados por el azar y tratar de obtener el premio económico.

Es fundamental tener en cuenta que la Quiniela es el juego de azar más popular y reconocido del país, y que millones de personas prueban suerte cada día. No cuenta con un pozo acumulativo sino que el premio tiene relación con la cantidad y posición de los números apostados.

Lotería: resultados de la Quiniela Nacional (de la Ciudad)

Quiniela Nacional: La Previa

Resultados de La Previa de la Quiniela Nacional de hoy lunes 12 de diciembre.

Quiniela Nacional: La Primera

Se sortea a las 12 horas.

Quiniela Nacional: Matutina

Se sortea a las 15 horas.

Quiniela Nacional: Vespertina

Se sortea a las 18 horas.

Quiniela Nacional: Nocturna

Se sortea a las 21 horas.

Lotería: resultados de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires

Quiniela de la Provincia: La Previa

Resultados de La Previa de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de hoy lunes 12 de diciembre.

Quiniela de la Provincia: La Primera

Se sortea a las 12 horas.

Quiniela de la Provincia: Matutina

Se sortea a las 15 horas.

Quiniela de la Provincia: Vespertina

Se sortea a las 18 horas.

Quiniela de la Provincia: Nocturna

Se sortea a las 21 horas.

Cómo jugar a la Quiniela Nacional

En la Quiniela Nacional (Quiniela de la Ciudad), el objetivo de este juego de azar es apostar la cantidad deseada de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras entre el 0000 y 9999. En total hay cuatro sorteos por día y hay tiempo de apostar incluso 10 minutos antes de que el mismo se lleve a cabo. Cabe resaltar que la apuesta mínima es de $4.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

Resultados de hoy de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires.

Ganó más de $20 millones en el Loto y no apareció a cobrar el premio

Una persona ganó más de 20 millones de pesos en el Loto, no fue a cobrar y las autoridades locales no lo encontraron por ninguna parte. El increíble hecho tuvo lugar precisamente en una ciudad llamada Villa Krause. Mario Frack, dueño de una agencia llamada "Fábrica de Millonarios" que está ubicada en la calle Mendoza y Calvento, advirtió que estuvo en plena búsqueda de la persona que obtuvo el premio económico. "Todavía no ha ido a la agencia, tenemos muchas jugadas que se hacen semanalmente, jugadas fijas; pero hemos revisado y nada; debe ser algún cliente de paso o alguien que viene habitualmente pero no juega los mismos números", sostuvo.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Frack dio detalles de los números que jugó el apostador en el sorteo del pasado miércoles 21 de septiembre: "El apostador jugó los números 1, 14, 15, 21, 25, 28, de esos 5 fueron acertados pero hasta que no tenga la boleta del cliente no puedo saber cuáles". Y agregó: "Además apostó el 0 y el 6 en el Jack, sacando más dinero aún. Por eso, entre los 2 Jack y los 5 números acertados del Loto sacó $20.664.000".

Incluso, la persona que ganó el Loto podría haber ganado más dinero que el que obtuvo. "Si hubiese acertado los 6 en la jugada habría ganado $801 millones, algo que nunca salió en la Argentina", indicó el dueño de la agencia de la provincia de San Juan.