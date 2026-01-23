La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 23 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 23 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 23 de enero de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 8199
- 1: 8199
- 2: 5201
- 3: 7165
- 4: 2103
- 5: 2973
- 6: 0528
- 7: 6440
- 8: 0430
- 9: 7328
- 10: 8488
- 11: 9371
- 12: 0263
- 13: 9882
- 14: 6549
- 15: 6079
- 16: 0924
- 17: 0181
- 18: 2981
- 19: 0483
- 20: 6246
Letras de la Nacional: F L R Y
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8585
- 1: 8585
- 2: 3171
- 3: 4500
- 4: 4140
- 5: 0829
- 6: 0558
- 7: 5685
- 8: 0074
- 9: 3844
- 10: 5655
- 11: 3040
- 12: 6223
- 13: 7646
- 14: 3479
- 15: 2725
- 16: 0660
- 17: 5743
- 18: 6800
- 19: 2420
- 20: 7163
Trending
Las más vistas
2.