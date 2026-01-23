EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 23 de enero de 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 23 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 23 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 8199

  • 1: 8199
  • 2: 5201
  • 3: 7165
  • 4: 2103
  • 5: 2973
  • 6: 0528
  • 7: 6440
  • 8: 0430
  • 9: 7328
  • 10: 8488
  • 11: 9371
  • 12: 0263
  • 13: 9882
  • 14: 6549
  • 15: 6079
  • 16: 0924
  • 17: 0181
  • 18: 2981
  • 19: 0483
  • 20: 6246

Letras de la Nacional: F L R Y

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8585

  • 1: 8585
  • 2: 3171
  • 3: 4500
  • 4: 4140
  • 5: 0829
  • 6: 0558
  • 7: 5685
  • 8: 0074
  • 9: 3844
  • 10: 5655
  • 11: 3040
  • 12: 6223
  • 13: 7646
  • 14: 3479
  • 15: 2725
  • 16: 0660
  • 17: 5743
  • 18: 6800
  • 19: 2420
  • 20: 7163

