Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 24 de septiembre de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 24 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 7003

  • 1: 7003
  • 2: 5699
  • 3: 8238
  • 4: 1600
  • 5: 0575
  • 6: 2227
  • 7: 1844
  • 8: 3071
  • 9: 4849
  • 10: 1459
  • 11: 9662
  • 12: 7128
  • 13: 7773
  • 14: 0085
  • 15: 1918
  • 16: 7737
  • 17: 0621
  • 18: 0560
  • 19: 3341
  • 20: 0077

Letras de la Nacional: HJKN

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 3178
  • 2: 2094
  • 3: 6818
  • 4: 8028
  • 5: 9381
  • 6: 0216
  • 7: 3107
  • 8: 3188
  • 9: 0805
  • 10: 7367
  • 11: 4684
  • 12: 0842
  • 13: 0986
  • 14: 5814
  • 15: 1374
  • 16: 2432
  • 17: 2517
  • 18: 0150
  • 19: 5948
  • 20: 8957

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 6134

  • 1: 6134
  • 2: 3245
  • 3: 5744
  • 4: 3502
  • 5: 6050
  • 6: 2918
  • 7: 2142
  • 8: 5057
  • 9: 6951
  • 10: 9994
  • 11: 1792
  • 12: 5783
  • 13: 3207
  • 14: 3345
  • 15: 0252
  • 16: 4311
  • 17: 9701
  • 18: 7595
  • 19: 5516
  • 20: 0670

Letras de la Nacional: HHJN

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 3282

  • 1: 3282
  • 2: 7492
  • 3: 0052
  • 4: 1790
  • 5: 0832
  • 6: 9792
  • 7: 8149
  • 8: 6876
  • 9: 8750
  • 10: 0616
  • 11: 4487
  • 12: 2143
  • 13: 9329
  • 14: 8714
  • 15: 8551
  • 16: 9832
  • 17: 1120
  • 18: 9424
  • 19: 3852
  • 20: 5980

