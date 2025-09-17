EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 17 de septiembre de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 17 de septiembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 8231

  • 1: 8231
  • 2: 8440
  • 3: 6006
  • 4: 9354
  • 5: 0690
  • 6: 8221
  • 7: 0022
  • 8: 3909
  • 9: 9531
  • 10: 5553
  • 11: 4403
  • 12: 9786
  • 13: 7487
  • 14: 5257
  • 15: 8678
  • 16: 9510
  • 17: 8439
  • 18: 8070
  • 19: 2570
  • 20: 3192

Letras de la Nacional: EIIS

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 9750

  • 1: 9750
  • 2: 1628
  • 3: 7704
  • 4: 9345
  • 5: 9596
  • 6: 2403
  • 7: 8030
  • 8: 2980
  • 9: 0886
  • 10: 7476
  • 11: 6444
  • 12: 3883
  • 13: 1518
  • 14: 3024
  • 15: 0034
  • 16: 2169
  • 17: 2958
  • 18: 2449
  • 19: 7880
  • 20: 2366

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 6543

  • 1: 6543
  • 2: 9214
  • 3: 6780
  • 4: 3630
  • 5: 5704
  • 6: 5711
  • 7: 0613
  • 8: 0345
  • 9: 8366
  • 10: 3680
  • 11: 4688
  • 12: 4604
  • 13: 2977
  • 14: 7033
  • 15: 5003
  • 16: 2466
  • 17: 1528
  • 18: 9275
  • 19: 8784
  • 20: 5926

Letras de la Nacional: SSVX

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 5655

  • 1: 5655
  • 2: 2861
  • 3: 7764
  • 4: 9808
  • 5: 1482
  • 6: 4251
  • 7: 4505
  • 8: 1975
  • 9: 5121
  • 10: 9426
  • 11: 0729
  • 12: 9471
  • 13: 9510
  • 14: 4696
  • 15: 7751
  • 16: 8708
  • 17: 0919
  • 18: 9607
  • 19: 4414
  • 20: 6410

