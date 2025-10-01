EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 1 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 1 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 1º de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 9074

  • 1: 9074
  • 2: 5260
  • 3: 5921
  • 4: 0576
  • 5: 1552
  • 6: 1559
  • 7: 3728
  • 8: 5815
  • 9: 2510
  • 10: 8116
  • 11: 0262
  • 12: 1084
  • 13: 0033
  • 14: 4159
  • 15: 7060
  • 16: 3694
  • 17: 6000
  • 18: 0788
  • 19: 0634
  • 20: 7058

Letras de la Nacional: OCHR

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 7761

  • 1: 7761
  • 2: 7671
  • 3: 5973
  • 4: 7228
  • 5: 8613
  • 6: 7415
  • 7: 6780
  • 8: 7633
  • 9: 6615
  • 10: 9628
  • 11: 5847
  • 12: 7378
  • 13: 3010
  • 14: 5950
  • 15: 2442
  • 16: 2638
  • 17: 3302
  • 18: 7846
  • 19: 6412
  • 20: 8406

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 0418

  • 1: 0418
  • 2: 0726
  • 3: 0302
  • 4: 5626
  • 5: 2748
  • 6: 7147
  • 7: 9531
  • 8: 7455
  • 9: 8367
  • 10: 5967
  • 11: 7452
  • 12: 5768
  • 13: 1572
  • 14: 4393
  • 15: 6015
  • 16: 9047
  • 17: 0558
  • 18: 3034
  • 19: 4905
  • 20: 5679

Letras de la Nacional: IPPR

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0389

  • 1: 0389
  • 2: 0026
  • 3: 3295
  • 4: 8265
  • 5: 0125
  • 6: 1450
  • 7: 0425
  • 8: 4024
  • 9: 7328
  • 10: 1966
  • 11: 6230
  • 12: 1999
  • 13: 7220
  • 14: 9667
  • 15: 6828
  • 16: 1254
  • 17: 3624
  • 18: 2783
  • 19: 6252
  • 20: 9527

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas