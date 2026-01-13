EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 13 de enero de 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 13 de enero de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 13 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 5465
  • 2: 5447
  • 3: 3558
  • 4: 2971
  • 5: 9897
  • 6: 0251
  • 7: 6731
  • 8: 8797
  • 9: 9175
  • 10: 0855
  • 11: 2688
  • 12: 4304
  • 13: 4962
  • 14: 7890
  • 15: 1147
  • 16: 0734
  • 17: 5085
  • 18: 8167
  • 19: 4397
  • 20: 7626

Letras de la Nacional: EOCK

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 9730
  • 2: 5593
  • 3: 8801
  • 4: 8925
  • 5: 8169
  • 6: 8382
  • 7: 3134
  • 8: 0880
  • 9: 1668
  • 10: 5551
  • 11: 8616
  • 12: 7480
  • 13: 6000
  • 14: 9687
  • 15: 1147
  • 16: 8146
  • 17: 8041
  • 18: 6486
  • 19: 7046
  • 20: 1798

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 8465
  • 2: 7516
  • 3: 9882
  • 4: 1990
  • 5: 6229
  • 6: 9972
  • 7: 1735
  • 8: 8172
  • 9: 7297
  • 10: 6999
  • 11: 6202
  • 12: 5884
  • 13: 4226
  • 14: 1434
  • 15: 9680
  • 16: 7031
  • 17: 1822
  • 18: 9318
  • 19: 9112
  • 20: 8626

Letras de la Nacional: JMNS

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 2593
  • 2: 3830
  • 3: 1771
  • 4: 9887
  • 5: 1399
  • 6: 9599
  • 7: 8985
  • 8: 4110
  • 9: 9268
  • 10: 5649
  • 11: 5000
  • 12: 9136
  • 13: 7309
  • 14: 1165
  • 15: 5180
  • 16: 8315
  • 17: 3944
  • 18: 1575
  • 19: 4516
  • 20: 3853

