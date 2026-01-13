La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 13 de enero de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 13 de enero de 2026
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 13 de enero de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza:
- 1: 5465
- 2: 5447
- 3: 3558
- 4: 2971
- 5: 9897
- 6: 0251
- 7: 6731
- 8: 8797
- 9: 9175
- 10: 0855
- 11: 2688
- 12: 4304
- 13: 4962
- 14: 7890
- 15: 1147
- 16: 0734
- 17: 5085
- 18: 8167
- 19: 4397
- 20: 7626
Letras de la Nacional: EOCK
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 9730
- 2: 5593
- 3: 8801
- 4: 8925
- 5: 8169
- 6: 8382
- 7: 3134
- 8: 0880
- 9: 1668
- 10: 5551
- 11: 8616
- 12: 7480
- 13: 6000
- 14: 9687
- 15: 1147
- 16: 8146
- 17: 8041
- 18: 6486
- 19: 7046
- 20: 1798
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 8465
- 2: 7516
- 3: 9882
- 4: 1990
- 5: 6229
- 6: 9972
- 7: 1735
- 8: 8172
- 9: 7297
- 10: 6999
- 11: 6202
- 12: 5884
- 13: 4226
- 14: 1434
- 15: 9680
- 16: 7031
- 17: 1822
- 18: 9318
- 19: 9112
- 20: 8626
Letras de la Nacional: JMNS
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 2593
- 2: 3830
- 3: 1771
- 4: 9887
- 5: 1399
- 6: 9599
- 7: 8985
- 8: 4110
- 9: 9268
- 10: 5649
- 11: 5000
- 12: 9136
- 13: 7309
- 14: 1165
- 15: 5180
- 16: 8315
- 17: 3944
- 18: 1575
- 19: 4516
- 20: 3853
