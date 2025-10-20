La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 20 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de octubre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 19 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de octubre de 2025.
Hace 20 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4515
- 1: 4515
- 2: 3849
- 3: 6962
- 4: 4485
- 5: 7350
- 6: 8677
- 7: 4073
- 8: 0495
- 9: 2145
- 10: 8321
- 11: 7909
- 12: 5257
- 13: 1609
- 14: 4659
- 15: 2045
- 16: 6083
- 17: 5738
- 18: 7016
- 19: 3302
- 20: 2830
Letras de la Nacional: BNWZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
- 1: 1895
- 2: 9386
- 3: 0416
- 4: 9080
- 5: 2787
- 6: 7286
- 7: 4230
- 8: 4579
- 9: 0721
- 10: 6880
- 11: 7900
- 12: 0397
- 13: 2745
- 14: 0245
- 15: 3999
- 16: 5626
- 17: 7127
- 18: 2826
- 19: 4431
- 20: 3406
Hace 21 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza:
- 1: 0179
- 2: 9992
- 3: 7747
- 4: 3683
- 5: 2748
- 6: 1436
- 7: 8488
- 8: 4216
- 9: 8819
- 10: 4312
- 11: 0662
- 12: 7766
- 13: 4192
- 14: 6171
- 15: 9607
- 16: 0816
- 17: 0352
- 18: 9111
- 19: 1057
- 20: 7850
Letras de la Nacional: HHNT
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza:
- 1: 0214
- 2: 3913
- 3: 4067
- 4: 1902
- 5: 8218
- 6: 2741
- 7: 1173
- 8: 0960
- 9: 5848
- 10: 7990
- 11: 5562
- 12: 3723
- 13: 6882
- 14: 1878
- 15: 0117
- 16: 5727
- 17: 7322
- 18: 3411
- 19: 9553
- 20: 3816
Trending
Las más vistas
3.