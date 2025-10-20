EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 20 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 19 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 20 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 20 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 20 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4515

  • 1: 4515
  • 2: 3849
  • 3: 6962
  • 4: 4485
  • 5: 7350
  • 6: 8677
  • 7: 4073
  • 8: 0495
  • 9: 2145
  • 10: 8321
  • 11: 7909
  • 12: 5257
  • 13: 1609
  • 14: 4659
  • 15: 2045
  • 16: 6083
  • 17: 5738
  • 18: 7016
  • 19: 3302
  • 20: 2830

Letras de la Nacional: BNWZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 1895
  • 2: 9386
  • 3: 0416
  • 4: 9080
  • 5: 2787
  • 6: 7286
  • 7: 4230
  • 8: 4579
  • 9: 0721
  • 10: 6880
  • 11: 7900
  • 12: 0397
  • 13: 2745
  • 14: 0245
  • 15: 3999
  • 16: 5626
  • 17: 7127
  • 18: 2826
  • 19: 4431
  • 20: 3406

Hace 21 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 0179
  • 2: 9992
  • 3: 7747
  • 4: 3683
  • 5: 2748
  • 6: 1436
  • 7: 8488
  • 8: 4216
  • 9: 8819
  • 10: 4312
  • 11: 0662
  • 12: 7766
  • 13: 4192
  • 14: 6171
  • 15: 9607
  • 16: 0816
  • 17: 0352
  • 18: 9111
  • 19: 1057
  • 20: 7850

Letras de la Nacional: HHNT

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 0214
  • 2: 3913
  • 3: 4067
  • 4: 1902
  • 5: 8218
  • 6: 2741
  • 7: 1173
  • 8: 0960
  • 9: 5848
  • 10: 7990
  • 11: 5562
  • 12: 3723
  • 13: 6882
  • 14: 1878
  • 15: 0117
  • 16: 5727
  • 17: 7322
  • 18: 3411
  • 19: 9553
  • 20: 3816

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas