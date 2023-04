Los números de la Quiniela Provincia que menos salen: cuáles son

Todo lo que tenés que saber antes de pisar la agencia de lotería para jugar tus números de la suerte en la Quiniela de la provincia de Buenos Aires. Tal vez hasta cambies tu elección.

La Quiniela de la Provincia de Buenos Aires o Quiniela Bonaerense es uno de los juegos de azar más tradicionales que está administrado por la Lotería de la Provincia. El premio que se gana en este juego de azar está directamente relacionado con la cantidad y posición de los números apostados.

Cómo se juega a la Quiniela de la Provincia

Para jugar a la Quiniela Bonaerense, el apostador debe elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999. La apuesta mínima es de 2 pesos ($2) por quiniela y 2 pesos ($2) por ticket. Durante el sorteo se extraen 20 números del 0000 al 9999.

Apuesta Directa:

Se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta Redoblona:

Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido

Quiniela

Cuándo se sortea la Quiniela de la Provincia

Este juego tradicional ofrece cuatro sorteos diarios de lunes a sábados.

El primero a las 11:30

Matutino a las 14 hs

Vespertino a las 17:30 hs

Nocturno a las 21 hs

Cuáles son los números menos salidores

En la Quiniela Provincial, por estadística, no todos los números tienen la misma probabilidad de salir. Incluso hay una lista de números que no terminan de juntar la suerte necesaria para salir de forma recurrente. Estas cifras de mala suerte suelen ser: 80, 76, 63, 36 y 42. Así que ya sabés cuáles no jugar la próxima vez que pises la agencia.

Cuánto podés llegar a ganar

A la cabeza

Si el apostador acierta las cuatro cifras entre el 0000 al 9999 que salieron en el primer lugar, gana 3.500 veces el valor apostado por acertar las cuatro cifras ganadoras.​ Si acierta tres cifras entre el 000 al 999, gana 600 veces el valor apostado por acertar las tres cifras ganadoras. Si acierta dos cifras entre el 00 y el 99, gana 70 veces el valor apostado por acertar las dos cifras ganadoras. Si acierta una cifra del 0 al 9, gana 7 veces el valor apostado por acertar la cifra ganadora.

A los premios

El monto a pagar depende de la cantidad de números acertados y la ubicación apostada.

Dos cifras a los 5 paga 14 veces la apuesta, a los 10 paga 7 veces y a los 20, 3,5 veces.

Tres cifras a los 5 paga 120 veces la apuesta, a los 10 paga 60 veces y a los 20, 30 veces.

Cuatro cifras a los 5 paga 700 veces la apuesta, a los 10 paga 350 veces y a los 20, 175 veces.

Redoblona

