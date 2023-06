Ganó millones en la Quiniela Plus, pero la agencia tomó una decisión impensada: "No está obligado"

Una persona oriunda de Bahía Blanca ganó millones en la Quiniela Plus pero cometió un error inesperado. La postura que tomó la agencia frente a esta situación.

En la Quiniela suceden un montón de situaciones con las personas que anhelan ganar ese premio. En esta oportunidad, la historia de un hombre que vive en la localidad bonaerense de Bahía Blanca despertó curiosidades: ganó millones de pesos, pero un error cambió radicalmente la postura de la agencia. "Es alguien que juega todos los días", revelaron.

Un afortunado ganó más de 56 millones de pesos en la Quiniela Plus tras acertar los ocho números, de acuerdo a lo comunicado por la Lotería de la provincia de Buenos Aires a través de sus canales oficiales. A pesar de la buena noticia para esa persona, ocurrió una situación inesperada para todos.

Es que el hombre nunca se presentó para retirar el abultado dinero. Es por eso que desde la agencia bahiense tomaron cartas en el asunto y en diálogo con el portal de noticias regional La Brújula 24, rompieron el silencio para aclarar lo que está sucediendo.

"El cliente no se presentó y no está obligado a hacerlo por ventanilla en nuestro local. No tenemos precisado quién es, pero estamos entre tres posibles", indicó Viviana Frank, empleada de la agencia. Y amplió: "Es alguien que juega todos los días y cualquiera de los tres que sea el ganador es una persona trabajadora que se lo merece".

Apostó en la Quiniela, cometió un error y ganó una fortuna en dólares

La Quiniela es un juego de azar que despierta el anhelo de millones de personas alrededor del mundo, quienes sueñan con la posibilidad de ganar un premio que pueda cambiar sus vidas de la noche a la mañana.

En China, una historia insólita capturó la atención de todos cuando una mujer, tras un error inesperado, renunció a su billete de lotería y permitió que el dueño de la agencia se hiciera con él, sin imaginar que ese boleto mal escrito sería el portador del premio mayor.

El 4 de mayo pasado, una mujer se acercó a una agencia de lotería en la ciudad china de Zigong con la intención de adquirir un billete. Previo a su compra, seleccionó minuciosamente los números a los que apostaría. Una vez determinados sus números de la suerte, la mujer se dirigió al mostrador de la agencia y se los comunicó en voz alta al dueño de la tienda.

Lamentablemente, por un error involuntario, el hombre anotó incorrectamente las cifras. Al percatarse de dicho fallo, la mujer decidió rechazar el billete. Ante esto, el dueño de la tienda comentó que suele solicitar que le entreguen los números por escrito para evitar confusiones. "Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me los dijo de viva voz", explicó según el portal news.hnr.cn.