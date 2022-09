Ganó 300 mil dólares en la Quiniela y se arrepintió: "No puedo"

Creer o reventar, un hombre ganó nada menos que 300.000 dólares en la Quiniela y luego se mostró arrepentido por haber cobrado el premio. Qué fue lo que le pasó y el motivo por el que atraviesa un calvario.

Pese a que ganar la Quiniela o la Lotería resulta un sueño para millones de personas de todo el mundo, para un hombre significó una pesadilla. En los últimos días, la historia de Anoop se hizo viral a raíz de una publicación que se hizo viral en Facebook: ganó 300.000 dólares y luego se arrepintió.

El hecho ocurrió precisamente en Kerala (India). Allí, Anoop participó de un juego de la Quiniela y logró llevarse un premio mayor. Sin embargo, y según explicó, todo lo que vivió después fue un calvario, ya que mucha gente de su ciudad comenzó a perseguirlo para pedirle dinero.

Con mucha tristeza, Anoop anunció que debió mudarse varias veces de hogar por la constante persecución: "Tengo que seguir cambiando de casa. Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera, la gente encontró ese lugar y vino allí. Ahora vine a mi casa porque mi hijo no se encuentra bien".

Anoop ganó 300.000 dólares en la Quiniela y se arrepintió.

En tanto, el hombre dejó en claro que ya no le queda absolutamente nada del premio que ganó: "No puedo llevar a mi hijo al hospital porque la gente está viniendo y buscando ayuda. Ni siquiera tengo dinero". Por otra parte, advirtió que sus vecinos y vecinas ya están cansados de que se junte gente en su casa para pedirle dinero.

En qué utilizó el dinero tras ganar la Quiniela

Mientras la gente de Kerala (India) le pide dinero, Anoop indicó que se guardó el dinero para construir una casa, saldar algunas deudas que mantiene, invertir en una industria hotelera y luego hacer caridad.

Ganó más de $20 millones en el Loto y no aparece

Una persona ganó más de 20 millones de pesos en el Loto, no fue a cobrar y ahora las autoridades locales no lo encuentran por ninguna parte. El increíble hecho tuvo lugar precisamente en una ciudad llamada Villa Krause. Mario Frack, dueño de una agencia llamada "Fábrica de Millonarios" que está ubicada en la calle Mendoza y Calvento, advirtió que están en plena búsqueda de la persona que obtuvo el premio económico. "Todavía no ha ido a la agencia, tenemos muchas jugadas que se hacen semanalmente, jugadas fijas; pero hemos revisado y nada; debe ser algún cliente de paso o alguien que viene habitualmente pero no juega los mismos números", sostuvo.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Frack dio detalles de los números que jugó el apostador en el sorteo del pasado miércoles 21 de septiembre: "El apostador jugó los números 1, 14, 15, 21, 25, 28, de esos 5 fueron acertados pero hasta que no tenga la boleta del cliente no puedo saber cuáles". Y agregó: "Además apostó el 0 y el 6 en el Jack, sacando más dinero aún. Por eso, entre los 2 Jack y los 5 números acertados del Loto sacó $20.664.000".

Incluso, la persona que ganó el Loto podría haber ganado más dinero que el que obtuvo. "Si hubiese acertado los 6 en la jugada habría ganado $801 millones, algo que nunca salió en la Argentina", indicó el dueño de la agencia de la provincia de San Juan.