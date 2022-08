Ganó 223 millones de dólares en la Quiniela, pero no cobró el premio: "Jamás"

Una mujer ganó nada menos que 223 millones de dólares en la Quiniela, pero cuando fue a retirar el dinero del premio no pudo cobrarlo. Qué fue lo que pasó y los detalles de una historia insólita.

Rachel Kennedy, la joven de 19 años que no pudo cobrar la fortuna de dinero en el premio de la Quiniela.

Una historia verdaderamente increíble se viralizó en las últimas horas. Una mujer se dio cuenta de que ganó 223 millones de dólares en la quiniela, pero cuando fue a cobrar el premio no pudo retirarlo debido a una situación sumamente insólita.

El hecho ocurrió en Hertfordshire, Inglaterra, y protagonizado por Rachel Kennedy. La joven de 19 años llevaba cinco semanas seguidas participando en los números 06,12, 22, 29, 33, 06, 11 de la lotería EuroMillions. Y en uno de los sorteos, su boleta resultó exitosa.

Sin embargo, todo cambió con el correr de las horas: Rachel le contó la noticia a su madre y a su pareja. Y rápidamente se comunicó con la agencia para hacer el retiro formal de la fortuna de dinero, aunque se llevó una sorpresa tan ingrata como insólita.

"Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y ellos me dijeron: 'Sí, tenés los números bien, pero no tenías el suficiente dinero para la jugada en tu cuenta así que realmente jamás lo compraste'", manifestó Kennedy en diálogo con el medio inglés The Mirror.

Tras relatar el triste hecho, la mujer británica señaló que se sintió "en la cima del mundo". Y agregó: "Creí que había ganado". Frente a este escenario, la historia de Rachel se viralizó en todo el mundo y, seguramente, trascienda a lo largo del tiempo...

Rachel Kennedy perdió una fortuna de dinero en la Quiniela de Inglaterra.

Ludopatía: síntomas, causas y tratamiento

La ludopatía es una adicción patológica que se traduce en un deseo constante de apostar dinero a pesar de los daños que se puedan ocasionar en la vida de una persona. De acuerdo a la ciencia, las apuestas estimulan sistemas cerebrales de recompensa como también lo hacen las drogas o el alcohol. Así las cosas, se puede llegar a un mismo camino: la adicción.

Las personas con serios problemas de ludopatía pueden apostar continuamente ocultando esta práctica. Pueden, incluso, llegar a gastar sus ahorros, sumar deudas o robar/hacer fraude para tener dinero que apostar. La ludopatía tiene un tratamiento complejo, y es tratada con ayuda de profesionales. En muchos casos, esta patología puede destruir vidas y es por esta razón que no se debe minimizar.

