Cómo reclamar los premios si gano la Quiniela: el paso a paso a seguir

Ganar la Lotería o el Quini 6 es algo inesperado pero a la vez un clásico entre los jugadores argentinos. Sin embargo, muchas veces no se tiene en consideración qué hacer en caso de ganar. Te contamos lo que tenes que saber.

En nuestro país, la participación en juegos de apuestas es una costumbre muy popular. Muchos argentinos han apostado alguna vez a un número que se les ha "presentado" varias veces en un mismo día, buscando la fortuna. Sin embargo, cuando la suerte finalmente llega, es posible que muchos desconozcan los requerimientos legales para reclamar un premio, así como las retenciones impositivas que se aplican al monto neto obtenido. En este artículo, te damos información útil sobre qué hacer cuando ganas la lotería.

¿Cuándo y dónde podés reclamar el premio?

En el caso de los premios de Quiniela que no superen los 50 mil pesos, podés cobrarlos al día siguiente del sorteo en la agencia de lotería donde realizaste la apuesta. Para los premios de Quini 6, cuando el monto no excede el mínimo no imponible establecido por la AFIP ($1200), también podés cobrarlos al día siguiente en la agencia que vendió el cupón. Sin embargo, si el premio supera estos montos, podrás reclamar el pago a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia vendedora. El plazo máximo para reclamar un premio es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al sorteo para los premios menores y desde el quinto día hábil para los premios mayores. Después de este tiempo, la posibilidad de cobro prescribe.

¿Qué documentos debes presentar?

Al ganar la lotería, dependiendo el monto del premio podrás reclamarlo entre 1 a 10 días hábiles posteriores al sorteo.

En el caso de la Quiniela, cuando el monto del premio no exceda los 50 mil pesos, podés cobrarlo en la agencia vendedora presentando únicamente el ticket ganador. Para montos mayores, deberás presentar tu DNI, constancia de CUIL o CUIT, y el ticket ganador.

En el caso del Quini 6, el pago se realiza con la presentación de los cupones duplicados o los tickets originales ganadores en buen estado de conservación, sujeto a las verificaciones realizadas por el ente correspondiente.

Si pierdes o se rompe el cupón duplicado o el ticket ganador, podrás cobrar el premio solo si tu número de DNI está registrado en el cupón original o en el archivo de jugadas del concurso respectivo, y coincide con el del reclamante.

En el Quini 6, si se presenta un cupón duplicado o un ticket ganador con un número de DNI diferente al del portador, el pago se realizará después de la prescripción, a menos que se presente un tercero como reclamante que requiera recurrir a la autoridad judicial competente. Al pagar el premio en el Quini 6, se registran los datos del ganador en un formulario de la AFIP para el registro de los fondos obtenidos.

¿Qué impuestos y deducciones se aplican al premio?

En Argentina, la ley Nº 20630 regula el impuesto aplicado a los premios obtenidos en sorteos y concursos deportivos. El beneficiario del premio se considera contribuyente de este gravamen, mientras que el organizador es el responsable recaudador.