Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 25 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 15 minutos
¿Soñaste con números? La Matutina te espera a las 15:00 para convertir el pálpito en premio
⏰ Sorteo Matutina
¿Soñaste con números y todavía tenés el pálpito en el pecho? Entonces prestá atención: después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Los apostadores más cancheros ya tienen la mente en el reloj y el boleto en la mano. ¡Que la suerte te acompañe y no se escape el tren de las tres de la tarde!
Hace 30 minutos
¡Ojo, soñolientos! La Matutina se juega a las 15 y puede cambiarte la tarde
⏰ Sorteo Matutina
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que después del almuerzo, a las 15:00 hs, se juega la Matutina. Los apostadores ya están afilando la lapicera para el sorteo de este martes, 25 de agosto. ¡A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¿Soñaste con un número? La Nocturna llega a las 21:00 para hacerlo realidad
⏰ Sorteo Nocturna
¿Andás con ganas de cerrar el día con un pálpito? Prestá atención: a las 21:00 hs se juega la Nocturna, el sorteo que llega para ponerle el moño a la jornada. Los apostadores ya afilan el lápiz y eligen sus números de la buena suerte.
Hoy, martes 25 de agosto, la suerte está en el aire. Así que ya sabés: jugale a ese número que se te apareció en sueños y que la Nocturna te traiga el premio. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
La plata tiene un tope: por qué el 32 puede pagar menos de lo que soñabas
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito para la Quiniela de este martes? Ojo, apostador, que no siempre el premio es el mismo. A veces, cuando sale un número muy popular como el 32, el de la guita, las loterías aplican el famoso tope de banca.
¿Qué significa esto? Simple: si demasiada gente acertó al mismo tiempo, la banca paga un porcentaje menor porque no le alcanza para abonarles a todos en grande. Así que ya sabés, jugale con fe pero sin tirar la casa por la ventana. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!