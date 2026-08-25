Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este martes, 25 de agosto

⏰ Sorteo Nocturna

¿Andás con ganas de cerrar el día con un pálpito? Prestá atención: a las 21:00 hs se juega la Nocturna, el sorteo que llega para ponerle el moño a la jornada. Los apostadores ya afilan el lápiz y eligen sus números de la buena suerte.

Hoy, martes 25 de agosto, la suerte está en el aire. Así que ya sabés: jugale a ese número que se te apareció en sueños y que la Nocturna te traiga el premio. ¡A cruzar los dedos!