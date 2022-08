Ganó el Quini 6, se le cayó la boleta en el auto y fue aspirada en un lavadero: su desesperada reacción

Una mujer ganó el Quini 6 pero pasó algo inesperado: su desesperada reacción. Esto pasó en Bariloche y el episodio se hizo viral.

En Bariloche, una mujer aseguró haber ganado el premio mayor del Quini 6 pero no pudo constatarlo: perdió su boleta y en la agencia de quiniela no tuvieron forma de chequear que su relato sea verdad.

Manifestando ser la dueña de 1.500.000 de pesos, la barilochense sufrió este episodio en noviembre de 2011 y se hizo viral. De acuerdo a su relato, jugó su boleta en la agencia La Pizarrita, con los siguientes números: 11, 14, 15, 17, 22 y 33.

Marta, la "víctima" de esta situación, aseguró haber elegido esos números por ser fechas importantes en su vida. Sin embargo, la falta de la boleta imposibilitaba confirmar su relato. Aparantemente, el papel del Quini 6 ganador cayó en el piso de su auto y se lo aspiraron en el lavadero.

Esto no es todo: como la boleta no estaba, existía la chance de poder cobrar el premio gracias al número de DNI. Sin embargo, Marta no personalizó su boleta y perdió otra carta para consagrarse como millonaria.

La decisión de esta mujer fue realizar una campaña en Bariloche para que la ayuden a encontrar su boleta. También se contactó con personal del basurero municipal para saber si pudieron encontrar el ticket. Su historia se hizo conocida a nivel nacional, y el rastreo de su boleta una novela poco feliz.

Ganó $786 millones en el Quini 6, no fue a cobrar y ahora no lo encuentran

Ganar millones de pesos en un premio de la quiniela no es algo que sucede en todo momento. Y mientras miles de argentinos de todas partes del país realizan apuestas para poder obtener el grandes sumas de dinero, en las últimas horas se conoció que una persona oriunda de la provincia de Córdoba ganó más de 786 millones de pesos en el Quini 6, no fue a cobrar y ahora no lo encuentran.

El hecho ocurrió precisamente en un pueblo llamado Carnerillos, ubicado a unos 229 kilómetros de la capital de Córdoba. Y tras conocer que el premio económico lo había ganado una persona de dicha localidad, las personas de la zona comenzaron a celebrarlo y a comentarlo entre sus pares. Sin embargo, y curiosamente, absolutamente nadie reclamó el dinero, por lo que rápidamente se levantaron sospechas.

Sergio Bertolone, dueño de la agencia en la que salió el premio de $786.539.640,35, está completamente asombrado por lo que ocurrió, expresó que no tiene claro quién es la persona que ganó el Quini 6. Y avisó: "Tenemos nuestra clientela y cuando hay pozos muy grandes el apostador prueba la suerte, para que suceda lo que sucedió".