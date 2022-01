'El poder del perro' y 'West Side Story' se llevan los principales Globos de Oro a puerta cerrada

El oscuro western "El poder del perro" y la nueva versión de "West Side Story" ganaron los mayores premios el domingo en una ceremonia de los Globos de Oro celebrada a puerta cerrada, sin la habitual alineación deslumbrante de estrellas de televisión y cine de Hollywood.

Actores, directores y estudios de cine ignoraron en gran medida los Globos este año después de las críticas recibidas en 2021, cuando se acusó a sus organizadores, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), de trabajar con una ética cuestionable y no contar con miembros negros. La cadena de televisión NBC, que emitió durante muchos años los galardones, optó por no emitirlos este año.

La HFPA, que se ha ampliado, ha aumentado su diversidad y ha revisado sus prácticas de transparencia, anunció sus selecciones en una ceremonia de Beverly Hills celebrada a puerta cerrada. Beneficiarios de subvenciones filantrópicas de la HFPA se sentaron entre el público y anunciaron los ganadores. Los galardonados se dieron a conocer a través de las redes sociales y de un blog en directo.

"West Side Story", de Steven Spielberg, una historia de amor juvenil entre bandas callejeras rivales, fue nombrada mejor película musical o de comedia. Estrenada por Walt Disney Co, la película obtuvo tres trofeos en total, incluido el de mejor actriz para Rachel Zegler.

La película de Netflix "El poder del perro" también obtuvo tres premios, incluido el de mejor directora para Jane Campion.

Otros premios de interpretación fueron para Will Smith por interpretar al decidido padre de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams en "King Richard" ("Rey Richard: Una familia ganadora" en Hispanoamérica) y Nicole Kidman por su papel de Lucille Ball en "Being the Ricardos". Andrew Garfield ganó el premio al mejor actor por su papel como el dramaturgo Jonathan Larson en el musical "Tick, Tick... ¡Boom!".

En cuanto a la televisión, la despiadada saga familiar corporativa "Succession" recibió el premio al mejor drama y "Hacks", sobre una comediante en decadencia, se coronó como mejor comedia.

Netflix lideró a todos los estudios con cuatro premios cinematográficos. HBO y HBO Max obtuvieron el mayor número de premios de televisión, con seis.

