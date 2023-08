Importante empresario confirmó lo que todos pensaban del aumento de precios: "Marcamos de más"

En medio del aumento de precios, un importante representante de los empresarios confirmó lo que todos pensaban.

Mario Grinman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que reúne a muchos de los empresarios más importantes del país y toma decisiones que inciden en distintos aspectos del comercio, como los precios. Y fue por ese motivo que el dirigente patronal hizo una confesión inesperada y aseguró que aumentan los productos "de más".

Mario Grinman habló con con el periodista Gabriel Sued en ¿Cómo La Ves?, que se emite por Futurock, y se refirió, entre otras cosas, al aumento de precios que afecta directamente el bolsillo de los argentinos en un contexto de alta inflación. "El empresario ama al país, pero no puede perder su stock", se justificó el dirigente empresarial con respecto a la decisión de los formadores de precios.

Grinman confesó que los empresarios aumentan los precios "de más

El titular de la CAC, que lleva tres años en el cargo, fue aún más contundente al hacer una revelación inesperada sobre la crecida de los precios en distintos rubros de comercio y servicios. "Los empresarios argentinos aman al país, por más que en algún momento se tengan que ir del país. A veces marcamos de más porque no sabemos si vamos a poder reponer", confesó.

En otro orden, Grinman, se refirió a la situación general de Argentina y el análisis que hacen los empresarios sobre el futuro del país. "Lo que sentimos nosotros es que la Argentina no va a ir a un modelo chavista, que en un momento se creyó que podía suceder. El ADN de la Cámara Argentina de Comercio son los principios de la libertad. Así lo dice el estatuto hace 100 años. La libertad y vivir en democracia es fundamental. Por eso hay que hacer diferencias en las cuestiones institucionales", señaló.

Sobre la campaña electoral y los candidatos a presidente que competirán en octubre, Grinman indicó que "están en campaña, y todos dicen cosas para que nos preocupemos", al tiempo que consideró que "las recetas de Juntos por el Cambio son muy parecidas a las del frente libertario". "Hay tres candidatos que nos garantizan que no van a ir a un sistema chavista. Después, cada uno tiene sus matices. A nosotros nos gusta la institucionalidad y la previsibilidad. No queremos gobernantes que, cuando no les toque gobernar, sean una oposición destructiva", resaltó. En esa línea, también opinó que Javier Milei "es algo nuevo, disruptivo, y no sabemos cómo puede funcionar si los argentinos lo eligen para la presidencia".

Y agregó: "No estoy seguro de que esté en juego la República Argentina, pero sí que hace 70 años que la Argentina se está destruyendo un poquito todos los días, con todos los gobiernos y las dictaduras militares. Estamos preocupados por el rumbo del país, pero también con una expectativa interesante de qué va a pasar en 2024".