El video del momento en F90, por ESPN.

Se sabe que el programa F90 no sólo habla de fútbol. Este ciclo, conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, también vive momentos distendidos en los que sus protagonistas se divierten más allá de la actualidad del deporte. Y en este sentido, de forma inesperada, Oscar Ruggeri no pudo terminar de recitar el abecedario completo: inmediatamente, el conductor cordobés procedió a cantárselo como en la escuela primaria.

Analizando el presente de Boca Juniors y jugando al misterio sobre un futbolista de selección que estaría en el radar del "Xeneize", la producción de ESPN tomó la decisión de adivinar su nombre mediante el clásico juego del "ahorcado". En ese momento, Ruggeri exclamó: "Pará, ¿ustedes nunca jugaron? ¡No tiren letras! Hay que tirar estas palabras, estas letras... Las consonantes, ¡las vocales!".

"Decime las vocales", expresó Vignolo. Por su parte, Ruggeri las mencionó de forma inmediata. El problema fue cuando debió decir el abecedario completo: omitió algunas letras y "El Pollo" pasó a cantárselo porque en "la Primaria" se lo enseñaron de este modo. "Tus nietos están viendo, el abuelo no sabe el abecedario. ¡Oscar no sabe el abecedario!", sentenció el conductor, generando la incomodidad de su compañero y ex campeón del mundo con la selección argentina en México 1986.

El Cai Aimar explotó en el programa del Pollo Vignolo

Se sabe que Carlos "El Cai" Aimar es uno de los personajes más temperamentales que tiene el programa F90. Fiel a sus convicciones y con el rol de director técnico a flor de piel, quien supo dirigir a Boca Juniors es el panelista más verborrágico al momento de subir la tensión en el estudio de ESPN. De hecho, este martes explotó contra el periodista Leo Gabes y lo defenestró con una frase contundente: "No entienden un carajo".

Analizando el partido que jugó River ante Racing y el planteo defensivo de "La Academia" en el estadio Monumental, "El Cai" se indignó por las constantes críticas al entrenador Juan Antonio Pizzi y se puso de su lado para justificar el por qué del accionar de los de Avellaneda en el apático 0-0 del pasado domingo. "¿Vos hubieses hecho lo mismo? Si hubieses perdido te echan. ¿Qué carajo hacías? Sentado ahí decís, se abusó, se abusó. ¡Las pelotas!", comenzó diciendo el exentrenador.

Completamente sacado, "El Cai" Aimar sentenció: "¿Qué esperaban todos decime? ¡Pero sí! Me da bronca. Sentado ahí hablan con una autoridad que pareciera que entienden todo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Está defendiendo su laburo. ¿Vos qué entendés de ese laburo? Metete en el lugar del entrenador, ¡no entienden un carajo!".