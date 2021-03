El Pollo Vignolo realizó confesiones sobre su vida privada.

En su editorial del día martes, y en la primera edición de ESPN F90, "El Pollo" Vignolo volvió a hablar de su vida privada para luego encarrilar el hilo de conversación hacia el plano futbolístico. Esta vez, el conductor optó por dar detalles de su estado de ánimo y del análisis que hace el conferenciante y escritor español Víctor Küppers sobre esta faceta del ser humano.

"Me gusta escuchar a Víctor Küppers, habla sobre cuestiones emocionales. Da gusto, después les voy a pasar un par de links en donde lo pueden seguir. No es de acá, es un fenómeno. No sé si a todos les pasa lo mismo: ¿vieron que los viernes están de mejor ánimo? ¿Vieron que los sábados a la mañana están de buen ánimo y que todos dicen que los domingos a la tardecita están de mal humor? Yo quise saber por qué", comenzó diciendo una de las figuras de ESPN.

Acto seguido, Vignolo empezó a desgranar los conceptos del escritor mencionado y explicó las razones por las que una persona siente pocos ánimos los días domingos: "Entre las cosas que hablaba Víctor, la mente se adelanta a lo que viene. Los viernes estamos contentos porque sabemos que mañana es sábado, que el sábado sabemos que es domingo y el domingo sabemos que es lunes. La mente se adelanta a lo que viene, se adelanta al estado de ánimo. Mañana vamos a estar más contentos, se viene un finde de semana santa. Yo no sabía que era así, casi todo tiene explicación".

El planteo de Racing ante River, la razón por la que Vignolo habló de la mente y los estados de ánimo

¿A qué quiso llegar "El Pollo"? Al partido que Racing le propuso a River en el estadio Monumental. En este caso, la mente del DT de "La Academia" se adelantó a lo que venía y es por eso que le jugó de forma inteligente a los de Gallardo en el estadio Monumental. Al menos, así lo quiso dejar en claro Vignolo en su editorial, ante la atenta mirada de sus panelistas.

"Juan Antonio Pizzi no da conferencias, probablemente no hable para empresas, yo creo que Pizzi se adelantó a lo que podía venir. Lo había visto, hizo la que hacemos nosotros habitualmente de viernes para sábado, o más que nada de domingo para lunes. Pizzi sabía que el lunes era River, y se adelantó a lo que venía con la receta de lo que pasó la vez anterior. Le salió bien, pero también le pudo haber salido mal", sentenció "El Pollo".