Seba Domínguez y un polémico comentario sobre el sueldo de Vignolo

Al aire de ESPN, el exfutbolista y actual panelista Sebastián Domínguez realizó un polémico comentario sobre el sueldo del "Pollo" Vignolo. En medio de un debate sobre las vacaciones del staff de F90, fue el ex Vélez Sarsfield quien realizó un reclamo por no haber podido tener días de descanso: "A mí lo que me durmieron, porque yo no tuve vacaciones. Acá, los que se van de vacaciones desaparecen una semanita, dos semanas".

En ese momento, Vignolo le respondió de tal forma que no dejó lugar a dudas sobre su compromiso con el programa y las nulas ausencias que mantuvo en lo que va del año 2021. "Yo, si un día no me ves acá, llamá al 911", exclamó el "Pollo". Allí, sin ningún tipo de filtros, Domínguez le contestó con una chicana y un inesperado comentario sobre su salario: "Y sí, con lo que cobrás".

Acto seguido, Oscar Ruggeri recalcó que las palabras de Sebastián Domínguez suelen escucharse dentro de un vestuario de fútbol. Por su parte, Vignolo intentó hacer oídos sordos y, en principio, prefirió no contestarle a su compañero: "Hago la que me dijo el psicólogo: cuento hasta 10".

De todos modos, el "Pollo" no se quedó callado y finalmente le contestó al ex futbolista de la selección argentina, asegurando que percibe menos dinero que cuando Domínguez se desempeñaba en la élite del plano local: "Mucho menos que en Vélez y no ganaron la copa (NdeR: Libertadores 2011, quedando fuera en semifinales ante Peñarol de Uruguay)".

Pergolini se pudrió y destrozó al Pollo Vignolo

En Boca se viven momentos muy tensos. Mientras el equipo de Miguel Ángel Russo presenta papeles muy descoloridos en la Copa de la Superliga, las versiones de conflictos en el club continúan circulando. En las últimas horas, en varios medios de comunicación indicaron que Mario Pergolini amenazó a Jorge Ameal y Juan Román Riquelme de renunciar a su cargo de vicepresidente 1°. Tras los rumores, el periodista realizó un fuerte descargo contra El Pollo Vignolo y periodistas tanto de ESPN como de TyC Sports.

Las versiones dieron inicio cuando, en el programa de F90, el periodista Pablo Ladaga sostuvo: "Pergolini amenazó con renunciar en Boca". El Pollo Vignolo y los demás periodistas del canal se hicieron eco de lo ocurrido y analizaron la situación en el club. Incluso, ;Marcelo Palacios -en TyC Sports- también indicó lo que Pergolini supuestamente le dijo a Ameal y Riquelme: "O todos juntos o me voy".

Cansado de tantos comentarios, Pergolini alzó la voz en su programa radial de Vórterix y comentó: "Yo tengo la cosa de dejar el teléfono, lo dejo por ahí y no lo miro más. 'Pergolini amenazó con renunciar'. No hay amenazas de eso. Bah, yo creo eso, ja. 'Miren que me voy, eh'. Todo el mundo me va a mirar y me va a decir: 'Bueno, andate, ja'".