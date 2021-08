El Cai Aimar se pudrió del Pollo Vignolo y lo destrozó en vivo: "Dejate de joder"

Se calentó el programa del Pollo Vignolo. Tras el despido de Miguel Ángel Russo como DT de Boca, el Cai Aimar defendió a su colega y se cruzó con el conductor de ESPN.

En el aire de ESPN se vivió un momento realmente caliente. Es que "El Cai" Aimar se pudrió de escuchar al "Pollo" Vignolo y lo destrozó en vivo, ante sus compañeros y frente a cámara. "Dejate de joder", le gritó el ex entrenador a quien conduce los hilos de F90, ¿pero qué fue lo que pasó?

Todo comenzó a raíz del despido de Miguel Ángel Russo como DT de Boca, y justamente este protagonista es uno de los grandes amigos que el fútbol le dio a Carlos Aimar. Es por esta razón que, luego de que Vignolo justificara la rescisión de contrato del ex técnico "xeneize", "El Cai" salió al cruce en forma inmediata.

“Para Riquelme no era fácil, pero está en un lugar donde tiene que tomar decisiones. Hoy 7:30 fue al predio. Porque acá dijeron que no dio la cara. Lo llamó por teléfono a la noche y le dijo: mañana nos vemos 7:30 en el club. ¿Qué quieren que haga?”, comenzó diciendo Vignolo. En ese momento, "El Cai" Aimar tomó la palabra y mostró su disconformidad ante lo que estaba escuchando.

Poniéndose del lado de Miguel Ángel Russo y asegurando que no deberían haberlo despedido por teléfono, Aimar sostuvo: “¿Qué estamos defendiendo, que te echen por teléfono? Dejate de joder, eso está mal. ¿Qué necesidad tienen de llamarlo anoche, porque no se lo dicen al otro día?”. Así las cosas, se vivió un instante realmente tenso en la pantalla de ESPN.

La tristeza de Miguel Ángel Russo tras ser echado de Boca: "La opereta que le hicieron"

La salida de Miguel Russo de Boca Juniors, luego de que Juan Román Riquelme tome la decisión de echarlo en las últimas horas del lunes, movilizó a todo el mundo "Xeneize". Los resultados no ayudaron y el final era previsible si la situación no se revertía. Sobre este tema el periodista Martín Costa, integrante del programa "Halcones y palomas" en TNT Sports, se refirió a lo que siente el ahora ex DT tras su salida del club.

"Más allá de todo esto el dolor más grande que tiene es la opereta que le hicieron para echarlo", sentenció Costa. Rápidamente Hernán Castillo, conductor del ciclo, le preguntó: "¿Y eso lo va a contar él o lo vas a decir vos?", a lo que el panelista respondió: "Lo digo porque me enteré en estas horas".

El debate continuó y mantuvieron una charla acerca de lo que ya se venía comentando en la interna "Xeneize" antes del despido de Russo. "Terminó el partido con San Lorenzo de los pibes y se empezó a hablar de Battaglia. Me dijeron que fue parecido a lo que terminó pasando con Tevez cuando se fue", afirmó Costa. Mientras que Castillo contestó: "Te voy a decir algo porque tengo una contradicción. Russo puede estar enojado, pero Boca juega mal en serio y era muy fácil pegarle".