El Cabezón no tuvo piedad con el Pollo y lo liquidó al aire.

El ex-futbolista Oscar Ruggeri protagonizó un tenso momento al aire de ESPN. Luego de ser burlado por el conductor de F90, Sebastián Vignolo, el Cabezón lo cruzó al aire de ESPN para exhibir su malestar y lanzó una polémica frase: "¿Tu señora sabe?".

Ironizando con un posible conflicto familiar que le imposibilitaría regresar a su residencia, Vignolo le manifestó a Ruggeri que cuenta con un monoambiente para que pueda vivir hasta tanto resuelva sus problemas. Ante esta ayuda, el Cabezón exclamó: "¿Qué tenés monoambiente? ¿Tu señora sabe que tenés un monoambiente? A ver si tenés un lío vos".

Todo comenzó a raíz de la polémica llamada que Ruggeri recibió días atrás. Al aire de ESPN, y asegurando que quien intentaba comunicarse con él era el exjugador Hristo Stoichkov, una voz femenina apareció en el altoparlante del cordobés. Allí fue donde sus compañeros explicaron que esto se trató de un malentendido, con Federico Bulos y Marcelo Sottile a la cabeza. Por su parte, Vignolo se hizo un festín en vivo y generó el enojo de la figura del programa.

Quién es "Marina", la misteriosa mujer que llamó a Ruggeri y lo sorprendió al aire

En los últimos días, Oscar Ruggeri fue centro de las noticias luego de un misterioso llamado que recibió al aire de ESPN. "Es Stoichkov", lanzó el Cabezón. Sin embargo, del otro lado del teléfono pudo escucharse una voz femenina (a la que llegó a escuchársele el nombre de "Marina") que le manifestó: "¿Cómo andás Oscar?".

Luego de explicar que se le "cruzaron los llamados" por un error del teléfono móvil, muchos fueron los rumores de infidelidad que rondaron la vida del ex defensor central de la selección argentina. Ahora bien, ¿quién es "Marina"? El misterio ha sido revelado por el propio Ruggeri al aire de F90 (90 minutos de fútbol).

En verdad, "Marina" no existe. Quien llamó a Oscar Ruggeri fue una empleada del Marinas Golf Club de Tigre. Allí, el cordobés acude a menudo con su esposa Nancy para almorzar o cenar. Visiblemente molesto con Sebastián Vignolo, el Cabezón lanzó: "Negro, te banco, y a vos Cholo. Vos me mandaste así (al frente). Vos conocés que es Marinas Golf, un barrio. No es Marina".