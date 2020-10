El periodista reveló un sorpresivo dato al aire de su programa.

El Pollo Vignolo, periodista y conductor de 90 minutos de fútbol, reveló un inesperado detalle sobre su infancia. Al aire de su programa, el cordobés comenzó a hablar sobre la selección argentina para luego comparar a Lionel Scaloni con su abuela. Segundos antes, lanzó la frase con la que empezó a realizar esta curiosa analogía: "Yo no sé bien de dónde soy. Hoy, mi lugar en el mundo es (Villa) Devoto, pero los mejores momentos, los pasé en Armstrong, a 100 Km de Rosario, Km. 396".

Manifestando que vivió en casa de su abuela ya que la madre estaba dedicada muchísimas horas a la actividad laboral, el Pollo Vignolo aseguró haber descubierto las habilidades mágicas de su abuela con las plantas. Y la misma es la que parece haber apreciado en el entrenador de la selección argentina en cuanto al plantel de futbolistas respecta.

Para Vignolo, Scaloni tiene el mismo poder que su abuela con las plantas

"Un día, veo que mi abuela estaba hablando. Digo: está mal, le pasa algo. Le estaba hablando a la rosa china. Le sacaba un tajito, la rociaba. No estudió jardinería, no compraba la revistas. Creo que miraba Utilísima a la tarde y le gustaba Blanca Cotta. Y escuchaba a Héctor Larrea. Pero tenía algo con las plantas", enfatizó Vignolo. Acto seguido, el periodista de ESPN pasó a comparar a su familiar con Lionel Scaloni.

¿Cuál fue la explicación de Vignolo para realizar semejante comparación? La siguiente: "Mi abuela podría haber dirigido el (jardín) Botánico. Le podrían haber entregado los bosques de Palermo. Le podrían haber dicho: señora, hágase cargo del Rosedal. Pero no le llegó esa oportunidad. Ahora, tenía un don: las plantas le creían. La miraban y tenían ese no sé qué que nadie lo podía hacer".

La explicación del Pollo Vignolo sobre el poder de Scaloni en la selección argentina

"Scaloni genera en los jugadores lo que generaba mi abuela con las plantas. Les llega. Confían en él, están contentos y convencidos de que tienen un entrenador que no será el más caro, pero que (el puesto de entrenador) le queda un fenómeno", sentenció Vignolo, elogiando de este modo al entrenador Lionel Scaloni. Según el Pollo, el DT tiene las mismas capacidad que su abuela tenía para cuidar a las plantas de su jardín.

"No llegué a saludarlo": la despedida que el Pollo Vignolo no pudo tener

El Pollo Vignolo, periodista y conductor de 90 minutos de fútbol, realizó un inesperado mensaje al aire de su programa. Lo hizo para aludir a su nuevo espacio de trabajo, dado que hace pocas semanas se "mudó" a la señal de ESPN 2 tras haber trabajado durante muchísimos años en Fox Sports.

"Hoy manejo otros tiempos. Yo no sé si antes cuando íbamos a Balcarce y Venezuela (NdeR: la dirección del estudio en donde trabajaba para Fox) la distancia era más larga, o era la misma, pero el trayecto se me hacía más largo. Lo que voy a decir en los arranque del programa lo pienso mientras voy trabajando", enfatizó Vignolo. Acto seguido, empezó a mencionar a las personas y lugares cercanos al trabajo anterior que no pudo despedir en su migración a la señal comprada por Disney.

Al aire de 90 minutos de fútbol, el Pollo Vignolo manifestó: "Un saludo al panchero que estaba en Balcarce y Venezuela, al cordobés, que no llegué a saludarlo, a Mafalda, que se quedó sin su papá (Quino), que siempre estábamos ahí cerquita (el estudio de Fox se encuentra cerca del paseo de la historieta), y a los lugares que frecuentábamos".