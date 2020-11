"Me quiero ir", enfatizó Benedetto, mientras era hostigado por Vignolo y Ruggeri.

En las últimas horas, comenzó a circular un video en las redes sociales donde Marcelo Benedetto es hostigado y maltratado por Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri. El mismo data del año 2018, cuando el equipo de Fox Sports realizaba la cobertura del Mundial disputado en Rusia. Sin embargo, las imágenes volvieron a ser protagonistas de las plataformas digitales y los usuarios nuevamente mostraron su descontento.

"¿Por qué, por qué y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?", fueron las palabras de Ruggeri, mientras tomaba del pelo a Marcelo Benedetto en un claro gesto de violencia. Por su parte, en tono risueño, Sebastián Vignolo le pidió "un abrazo" a su compañero. Claro, el mismo se mostró realmente molesto con lo vivido y optó por rechazar su pedido.

No es la primera vez que Benedetto es hostigado delante de las cámaras

Intentando marcharse en un taxi, Vignolo y Ruggeri fueron nuevamente a la carga de Benedetto. En esta ocasión, el Cabezón lo tomó del cuello y la cara de Marcelo graficó a la perfección el calvario que sus dos colegas le estaban haciendo pasar. No es la primera vez que el histórico periodista es maltratado delante de cámara.

El último lunes, al aire de F90 (90 minutos de fútbol), Marcelo Benedetto fue burlado por Vignolo y sus compañeros al tener complicaciones para controlar una pelota de fútbol con su cabeza. "Son todos especialistas sentados. No soporto a los tipos que dan clase desde afuera", agregó el panelista, quien comenzó a practicar cabecita con Morena Beltrán al aire de ESPN.

La mala experiencia del Pollo Vignolo en la mesa de Mirtha Legrand

El periodista Sebastián Vignolo recordó su participación en el programa de Mirtha Legrand. Y lo hizo al aire de ESPN, conduciendo F90 (90 minutos de fútbol). De forma sorpresiva y exhibiendo un malestar implícito, el Pollo aseguró: "A mí me invitaron a lo de Mirtha Legrand un día y no metí una palabra, pero yo estaba ahí. No metí una, te juro por Dios. Creo que me dijo Vilouta, se equivocó hasta el nombre".

Las palabras de Vignolo decantaron de un debate que se encontraban protagonizando Sebastián Domínguez y Oscar Ruggeri. Ambos coincidieron en que es un premio para el jugador de fútbol el sólo hecho de ir a la selección nacional. Sin embargo, al momento de estar en los entrenamientos, el deportista quiere ser titular. Ante esta situación, el Pollo ironizó con su recuerdo en lo de Mirtha: "Salió más el mozo que yo, olvidate. Pero estaba. Yo estaba chocho".