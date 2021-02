Sebastián Vignolo exhibió su melena tras pasar por las tijeras.

El periodista Sebastián Vignolo es uno de los protagonistas del mundo deportivo con mayor interacción en las redes sociales. De hecho, ya sea por fotos o videos de su vida personal, o bien cumpliendo con los anuncios publicitarios que a menudo realiza, constantemente genera un feedback con sus seguidores de Instagram. En esta ocasión, el "Pollo" irrumpió en las plataformas digitales para sorprender con su nuevo look.

Tras cortarse el pelo, Vignolo se subió a su coche y se fotografió con una selfie para mostrarles a todos su nueva apariencia. "Buen corte, Mariano Almeyda número uno", fueron las palabras del conductor de ESPN, dándole crédito a un local ubicado en las calles de Devoto. Acto seguido, el "Pollo" fue filmado haciendo jueguitos en una reconocida estación de servicio que lo ha contratado para ser su promotor, y en el video parecería observarse una pequeña colita que recoge su cabello en la parte trasera de su cabeza.

Con vestimentas siempre elegantes y mostrándose al compás de la moda, Sebastián Vignolo por lo general está a tono con la vanguardia y esta no fue la excepción. Seguramente, desde este lunes a las 13 horas se podrá apreciar con mejores planos cuál fue el corte que el "Pollo" se realizó en una barbería de Devoto.

El periodista se mostró en público con su nueva apariencia.

El Pollo Vignolo fue apretado por un hincha de Boca en la calle

Al aire de Fútbol 90, el conductor Sebastián Vignolo reveló que fue increpado por un hincha del Club Atlético Boca Juniors en la vía pública. Más precisamente, en una estación de servicio, donde el "Pollo" se encontraba presto a inflar las ruedas de su automóvil. En ese momento, se topó con una persona que estaba antes que él para realizar la misma acción en los neumáticos. Y allí ocurrió lo impensado.

"El otro día, inflando las gomas, había un flaco adelante mío, que no largaba el cosito, que además hay que poner alcohol en gel ahí, le faltaba el pendorchito negro de la rueda, yo le dije que no se le iba a desinflar, no sirve para nada", comenzó relatando Vignolo. Acto seguido, procedió a revelar qué fue lo que le manifestó este hincha del "Xeneize" y cuáles fueron los motivos de su enojo con el programa que conduce en ESPN.

Sin filtros, el "Pollo" prosiguió y explicó que la molestia de este hincha de Boca se debió a una comparación entre el juego del club azul y oro y su eterno rival, River Plate: "Me señaló, 'dijiste algo el otro día que me dio una bronca, que casi rompo el televisor a patadas', y lo primero que le pregunté fue si era yo o Bulos. Cuando miré, en el coche tenía escudito de Boca, pensé que estaba al horno, porque dije lo de Gallardo".