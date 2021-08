Rosario Lufrano dejó en ridículo a Luis Novaresio: "No te voy a permitir que digas eso"

El conductor de Novaresio 910 acusó a Rosario Lufrano de un supuesto contacto con Alberto Fernández.

El periodista opositor Luis Novaresio increpó al aire a Rosario Lufrano, directora de Radio y Televisión Argentina, luego de que se publicaran los videos del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Televisión Pública. Pero la jugada le salió mal y Lufrano lo dejó en ridículo al desmentir las falsas acusaciones sobre una conversación entre ella y el Presidente Alberto Fernández.

“Hoy se publicó que Alberto Fernádez fue quien te llamó para que se ponga al aire el video en Canal 7”, fue la primera acusación de Novaresio. “Eso es absoutamente falso, yo no recibí absolutamente ninguna llamada del Presidente de la Nación”, contestó ella. Rosario explicó que las imágenes del cumpleaños de Fabiola Yáñez, esposa del Presidente, fueron obtenidas en exclusiva por El Destape y que Canal 7 solamente las volvió a publicar, al igual que el resto de los medios de comunicación.

“El gerente de noticias sabía que El Destape iba a publicar esto y habló con el director de canal. El gerente consideró que era un tema de actualidad, que había que difundirlo y eso fue lo único que sucedió”, explicó Lufrano mientras se reía en un tono irónico, aparentemente, harta de este falso rumor que la involucra. Novaresio la interrumpió y le reclamó que la Televisión Pública puso al aire la foto sólo cuando el Gobierno dio explicaciones al respecto y no cuando fue “un hecho noticioso”. “No, no es cierto, Luis”, lo frenó ella. “Se debatió en el noticiero, se dijo que no había ninguna explicación oficial y después el Jefe de Gabinete mandó al aire la grabación. No te voy a permitir que digas eso porque no es cierto. La gerencia de noticias actuó desde el punto de vista periodístico dándole información y después dando todas las opiniones”.

Novaresio le intentó devolver el golpe y le dijo: “Pequeña corrección cariñosa, no podés no permitirme que opine como opine, eh”. “¡Opiná como quieras! Lo que no voy a permitir es que digas que el Presidente me llamó porque eso es absolutamente mentira”, expresó la periodista. Como la conversación no estaba llegando a ningún lado, Novaresio le preguntó qué opinaba sobre la reunión de Olivos y ella contestó que piensa lo mismo que todo el mundo, que fue un encuentro que no debió hacerse y que el Presidente ya pidió disculpas por su error.

Novaresio siguió insistiendo sobre el acto ilegal que implicó ese error y ella, que notó sus intentos por desviar el punto del problema, lo volvió a frenar en seco: “Vos decís que tenés derecho a opinar y los colegas que trabajan en el noticiero de Canal 7 también tienen derecho a opinar, como todos tienen su derecho a opinar”. “De todas maneras, yo te pregunto a vos: ¿No creés que además de algo que se hizo mal hay una intención política de la oposición, en el marco de un período eleccionario?”, agregó Lufrano.

Novaresio volvió a repetir la cuestión ilegal del asunto y Lufrano repitió su punto, en relación a la operación que el macrismo se traía guardada debajo de la manga, en pleno momento electoral: “El Presidente pidió disculpas y la Justicia actuará en consecuencia. Esa es la realidad. La utilización política es que esté la oposición queriendo ver cómo el Presidente tiene que dejar su función. El Presidente dijo: ‘No me van a hacer caer por un error’. Hay intencionalidad política, Luis”.

La estrategia fallida del macrismo

El director de El Destape, Roberto Navarro, fue quien publicó de forma inédita las imágenes del cumpleaños de Fabiola, para evitar que el macrismo lo utilizara días antes de las Elecciones 2021 como una estrategia política. De acuerdo con fuentes cercanas a Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri había obtenido las fotos y el video un tiempo atrás y esperaba sacarlos a la luz de a poco, justo dos días antes de las elecciones.