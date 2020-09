Santiago Cafiero estuvo como invitado en A dos voces por TN y habló de todo. Se refirió a la pandemia por COVID-19, la cuarentena impuesta para cuidar la salud de los argentinos y argentinas, la crisis económica y el nuevo modelo de gobierno que planean llevar adelante.

Entre tantas cosas, la entrevista recayó en Cristina Fernández de Kirchner y ambos periodistas, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, cargaron fuertemente contra la actual vicepresidente de la Nación. "En el diario de ustedes, le echan culpas de todo lo que sucede en Argentina a Cristina. Todo lo malo que sucede en el país es culpa de ella. Yo les garantizo que no se crean las notas que aparecen en su diario, porque no son verdad", disparó.

Alfano buscó defenderse de la acusación y expresó que él no habla por Clarín. "Personalmente creo que detrás de esto que pasó con Alberto, la decisión de endurecer con Rodríguez Larreta y detrás de la avanzada sobre jueces, está Cristina. Lo creo yo, no me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento". Y Cafiero, entre risas, no dudó en contestar: "Bueno, creés mal, ¿qué querés que te diga?".

Mirá el cruce:

Allí fue cuando Bonelli tomó la posta y explicó que tenía la misma idea que su compañero. "Hay un montón de gente que no cree eso. Seguro que hay mucha gente que también opina como ustedes. Pero es opinable entonces, no son hechos", explicó el Jefe de Gabinete del actual gobierno. Pero el conductor no dudó y remarcó los dichos del máximo mandatario, diciendo que "aburre" con el tema de cuestionar a los medios de comunicación.

Con la misma actitud y mostrando algo de diversión, el político de 41 años expresó: "Y bueno, no lo mires más si te aburre. ¿Te parece que no está resolviendo los problemas de los argentinos? No es un relato, no tiene que ver con aburrir o no aburrir. Esa es la opinión de ustedes. Todo el mundo no piensa eso, pero es tu opinión". Y hasta lo dejó en offside: "Fijate como caíste en la trampa. Dijiste: 'Todo el mundo cree...'. Y no, todo el mundo no cree. Vos no sos todo el mundo y no hablás por todo el mundo".

Para explicarse, Bonelli se basó en las encuestas y en la imagen negativa que tiene Alberto "desde la avanzada de Cristina". Sobre esto, Cafiero sentenció: "Las encuestas de Clarín le pegan siempre. Si te aburre, ¿qué querés que haga? No estamos inventando, estamos trabajando. Si vos querés creer eso, está bien. Pero no podés arrogarte que hablás por la gente o por el mundo, porque no es la verdad".

El liderazgo de Alberto

Más allá de lo que se habla desde el macrismo y los medios opositores sobre la idea de que Cristina Fernández de Kirchner está buscando ganar más poder dentro de la gestión y realizar un "autogolpe" para quedarse con el cargo del máximo mandatario, desde el Gobierno siguen mostrando unión y trabajo en conjunto.

Por eso, Cafiero no dudó en destacar el papel de Alberto puertas adentro. "El liderazgo de Alberto Fernández es consensual, se nutre permanentemente de opiniones diversas. Nuestro frente político es diverso y escucha a empresarios, al movimiento obrero y a los trabajadores. Así se van tomando las medidas estructurales y él toma las decisiones que cree adecuadas", cerró.