El Negro Enrique destrozó a Macri y a Hernán Lombardi: "Un desastre"

Héctor "El Negro" Enrique, campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol en México 1986, lapidó a Mauricio Macri y a Hernán Lombardi en con un video.

Un excampeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol en México 1986 destrozó públicamente a Mauricio Macri y a Hernán Lombardi. Se trata de Héctor "El Negro" Enrique, que se cansó de ver a dos de los referentes de Juntos por el Cambio en la televisión intentando "dar clases" de cómo gobernar.

Además de haber defendido la camiseta de "La Albiceleste", "El Negro" vistió los colores de River, Lanús y Deportivo Español. El ex jugador de 60 años, quien también pasó por la Liga de Japón, no tuvo piedad con quien fue el ex presidente de la Nación entre diciembre 2015 y el mismo mes de 2019. Para colmo, apuntó contra el diputado nacional, que durante la gestión del líder del PRO fue el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

El Negro Enrique fulminó a Macri y a Lombardi: "Tienen que dar explicaciones"

En un video que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, el exmediocampista reconoció que estaba "mirando la tele muy tranquilamente y de repente aparece este señor, Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo, hablando y enseñando cómo se debe conducir la Argentina”. Con una visible cara de fastidio, "El Negro" continuó con su contundente descargo.

“Lombardi, vos fuiste gobierno, ¿te acordás?", le preguntó como si lo tuviera enfrente. En la misma dirección, le recordó: "Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre. Y ahora dan clases... ¿Clases de qué van a dar?". "Ustedes no tienen que dar clase, tienen que dar explicaciones”, se indignó el ex ayudante de campo de Diego Maradona en la Selección Argentina.

Acerca de este tema, "El Negro" Enrique admitió que en algún momento quisieron convencerlo de que no opinara sobre la política nacional: “Todo el mundo me dice ´no te metás, callate la boca´. ¡Estoy podrido de callarme la boca! Yo también soy argentino. Amo a este país mucho más que vos”. Para terminar con el tema, el exvolante agregó con furia en su fuerte mensaje destinado a Macri y a Lombardi: “Dejá de dar lecciones, que en el gobierno hicieron un desastre”.

El Negro Enrique, campeón del mundo y gran amigo de Diego Maradona.

El Negro Enrique vs. Macri: "No quisiera ser como vos"

Sin embargo, esta situación no es nueva por parte del exfutbolista, ya que siempre ha sido muy crítico con el ex presidente de la Nación. En 2021, en plena pandemia de coronavirus, se quejó porque no podía salir con su auto "de Burzaco a Temperley" por las restricciones para transitar. Allí fue cuando se explayó y se descargó: "El que veo que no tiene ningún problema para andar es Mauricio Macri. Se puede ir cuando quiere, a donde él quiere... O sea que nosotros somos los boludos de la película".

"Mauricio, ¡quedate acá! ¡Peleala con nosotros, los argentinos!", le reclamó irónicamente. Y cerró a pura bronca: "Qué facilidad que tenés para rajar, eh... Qué tipo afortunado. Pero igual, te lo digo de corazón, no quisiera ser como vos jamás en mi vida".