La pesadilla de Flavio Azzaro que contó en Polémica en el Bar

El panelista de Polémica en el Bar dio detalles sobre la difícil situación que está atravesando tras ser víctima de un ciberdelito y alertó a los televidentes.

El panelista de Polémica en el Bar Flavio Azzaro reveló el mal momento que está atravesando luego de haber sido víctima de un ciberdelito, al identificar que su teléfono personal fue hackeado. En el programa que conduce Mariano Iúdica, el periodista deportivo dio los detalles de la situación que viene acarreando desde el miércoles.

Al iniciar el ciclo de América TV, el conductor Mariano Iúdica habló de la difícil situación que afecta a Flavio Azzaro, miembro del panel de Polémica en el Bar. "Lo que el está pasando a Flavio es gravísimo, es difícil ponerse en la piel. El otro día cuando la escuché a Marcela Baños en Intrusos lo decía con una angustia… como diciendo ‘me robaron la identidad'", expresó el conductor trayendo al presente que la panelista de Intrusos transitó el mismo problema recientemente.

“Veía que no andaba, pero como a veces pasa, lo apagaba, lo prendía. De repente quiero entrar a Whatsapp y no me deja. Entonces, me conecto a wifi y veo que en el Instagram me estaba escribiendo mi novia: ‘¿Flavio, sos vos?’, me peguntaba. Me meto a Telegram, que no lo uso y me dicen ‘desde un dispositivo de España quieren usar un dispositivo’. Ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando”, relató Flavio Azzaro.

Sobre las características del ciberdelito, el periodista detalló en qué consistió la amenaza que recibió: “Hoy me escribió por Telegram el que me tomó la línea. ‘Soy yo el que te está haciendo todo esto. Si no me das tu cuenta de Twitter, yo te voy a robar la plata que tenés en el banco’, me dijo y me citó los dos bancos”, relató.

“Ahí yo me asusto. Agarran a alguien medio desprevenido y le da la cuenta de Twitter, se desespera. Si te agarran débil te sacan plata”, señaló a fin de alertar a los televidentes sobre prácticas similares que, tal como relató a continuación, suceden mucho más de lo que parece. “Hace unos días, a la esposa de mi papá le hicieron lo mismo. Me mandó un mensaje diciéndome ‘Flavio, cambié el número’, y la agrego. Cuando la agregué, para mí ahí me chuparon el teléfono”, completó.