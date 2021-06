La furia de Chiche Gelblung contra Matías Alé tras haberse vacunado: "Te voy a mandar en cana"

Matías Alé compartió su alegría tras haberse vacunado contra el COVID por ser paciente de riesgo, pero al periodista no le importó y terminó haciéndolo llorar.

El humorista y empresario Matías Alé se presentó en Polémica en el Bar, el envío que conduce Mariano Iúdica en América TV, con mucha alegría luego de haberse vacunado contra el coronavirus siendo paciente de riesgo. Pero su felicidad, al decir presente en el piso del programa, duró poco. Indignado, el periodista Chiche Gelblung disparó contra el joven, alegando que le "robó" la oportunidad a otras personas.

Todo comenzó cuando la expareja de Graciela Alfano compartió que, siendo una persona de riesgo porque padece asma, se había vacunado en Bella Vista. Frente a este dato, Chiche Gelblung decidió cuestionarlo con mucha dureza e insistió tanto con sus críticas que el hombre de 43 años terminó, no solo con un ataque de asma en vivo, sino que también lloró desconsoladamente.

"No corresponde que a él lo hayan vacunado porque hay gente que necesita la vacuna y no la tiene. Hay médicos que necesitan la vacunas", aseveró Chiche apuntando directamente a Matías. Frente a esto, el humorista intentó defenderse: "¿Por qué me bardeás si yo hice las cosas bien?". Allí fue cuando Alé contó que se anotó en la campaña como millones de argentinos hasta que recibió su turno y se acercó al centro de salud indicado.

"Yo no te bardeo, para mí no te tenías que haberte vacunado. Te voy a mandar en cana. ¿Cuántos años tenés? No te corresponde la vacuna. Me parece una locura que te vacunen a los 43", insistió el periodista. "Faltan 30 millones de vacunas y le dan a un tipo de 43. El asma no es causal, habrá mentido. Yo te lo digo porque me duele. Que un pendejo de 43 años se vacune, me parece injusto. Me da mucha bronca. Hay millones de personas de más de 50 años que no están vacunados", agregó.

La tensión de la situación fue tal que el humorista olvidó su alegría, fue cambiando la cara a lo largo del planteo de Chiche y terminó llorando. "No quiero llorar pero no me digas, ya está, basta. Hace 15 minutos que me estás bardeando", denunció Matías mientras las lágrimas le corrían por la cara. Lejos de comprender o bajar un cambio, Chiche disparó nuevamente: "¡Basta! ¡No hagas tanto teatro!".

Mirá el momento: