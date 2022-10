Pía Shaw expuso un secreto de Andrea Taboada en LAM: "Qué asquerosa, ordinaria"

Pía Shaw reveló la razón por la que Andrea Taboada desapareció de LAM (América TV) mientras estaban al aire.

Pía Shaw reveló el verdadero motivo por el que Andrea Taboada desapareció de repente mientras estaba al aire en LAM (América TV) el pasado martes 4 de octubre de 2022.

Al día siguiente, Andrea reapareció como si nada hubiese pasado, sin dar explicaciones de lo ocurrido. Pía, su compañera, la mandó al frente y reveló el problema personal que tuvo: se fue corriendo al baño por problemas estomacales severos.

"¿Querés contar qué te pasó ayer?", le preguntó Ángel de Brito a la panelista. "Estaba descompuesta", admitió Andrea. "¿Te intoxicaste o comiste algo que te cayó mal? ¿Es cierto que Pía te envenenó con un café?", bromeó el conductor. "Ella se fue a comprar un café y yo le pregunté si no me traía uno. Se lo quise pagar y no me dejó", contestó Taboada. Pía la interrumpió y contó frente a las cámaras el verdadero motivo de su desaparición: "Encima me pidió un café negro, negreo, negro. ¡¿Cómo no vas a tener cagadera?!".

"¿Tenías diarrea?", le preguntó De Brito. "¿Fuiste más de cuatro veces al baño?", indagó José María Muscari, quien estaba en el set como invitado del día. "¿Tomaste pastillas de carbón?", le preguntó Shaw. Andrea no pudo aguantar más la exposición y gritó indignada: "¡Ay, che! ¿Nunca nadie tuvo diarrea?".

"Ya hacer un enigmático sobre la diarrea de Andrea, es un montón", sumó Yanina Latorre. "Yo igual dije cagadera, no diarrea. No es lo mismo", remarcó Pía. "Bueno, Pía, qué asquerosa, qué ordinaria", cerró De Brito.

Nazarena Vélez desapareció de LAM sin avisar

Días atrás, Nazarena Vélez también había abandonado LAM en vivo sin dar ninguna explicación. Cuando sus compañeras le preguntaron por qué tenía que irse, la modelo se negó a confesar los motivos. "Yo te tengo que preguntar, el público quiere saber", le reclamó De Brito. "Ahora no te puedo contar", le contestó Nazarena. "¿Y por qué no me podés contar? ¿Para qué estás acá? Para contarme todo...", le insistió el conductor. Nazarena se mantuvo firme y se negó a dar explicaciones.

"¿Pero es por algo grave?", le preguntó Estefanía Berardi. "¿Es por algo divertido? ¿Es por algo laboral?", le preguntó De Brito. "Estoy resolviendo. No te puedo decir", repitió Nazarena. "Hacé como Wanda que cuenta todo. Seguro después lo cuenta en Instagram", bromeó el conductor, y Yanina Latorre coincidió: "Eso es muy Wanda, no le cuenta nada al periodismo pero después lo cuenta en Instagram".