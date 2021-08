La dramática revelación de Marcela Tauro en PH Podemos Hablar: "Casi me muero"

Marcela Tauro reveló en PH Podemos Hablar varios detalles de la difícil situación que le tocó atravesar en un momento crítico de su vida. El testimonio de la periodista que dejó atónito a Andy Kusnetzoff.

Marcela Tauro visitó los estudios de PH Podemos Hablar, por Telefe, el pasado sábado 31 de julio. La reconocida periodista mantuvo un gran ida y vuelta con Andy Kusnetzoff al hablar sobre las curiosas experiencias que le tocó vivir y también hizo una cruda revelación sobre uno de los momentos más complicados que transitó al momento de su embarazo.

En julio de 2016, Tauro dio a luz a su hijo Juan Cruz de manera prematura. Y la vida de ambos corrió peligro... Consciente de esto, Kusnetzoff le consultó sobre aquella vivencia que tuvo, por lo que la ex panelista de Intrusos respondió: "Todo lo que ya saben, que estuve al borde de la muerte… en neonatología él y yo grave, casi me muero y el bebé también. Ahí empezó mi camino espiritual, como el llamado".

Luego, la periodista de América TV explicó que protagonizó una situación paranormal en 2020: "Yo el año pasado, hago muchos vivos, y hago con un hombre que está en Miami era un medium, un clarividente. Me dice ‘no quiero saber nada de vos’ hasta el momento del vivo. Se presenta contando lo que hace y en un momento me dice, ‘está un señor, Luis’, muy poca gente sabe que mi papá se llama Luis, y me dice ‘del niño de la cruz…’ , me dice que lo mandó antes (NdeR: a su hijo) porque ‘fue mensaje para vos que estabas muy acelerada’ y bueno".

Marcela Tauro, en PH Podemos Hablar.

El diálogo que Marcela Tauro tuvo con el vidente con el que charló

Increíblemente, el vidente le aseguró que el padre fallecido de Marcela Tauro la estaba acompañando en la sesión. Y le indicó: "'Te bañaba de chiquita’, me dijo. Y es verdad: yo lo esperaba a mi papá para que me bañe. Y me dice que viajó Rosario… y dijo ‘te trajo el novio que vos tenés’". Y agregó: "Me dijo que él siempre estaba conectado, porque yo a partir de que murió mi papá en el 95 le escribo cartas, me hace bien, ¿viste?".

Por otra parte, la periodista relató el pronóstico que el vidente predijo sobre su madre: "Dijo que mi mamá iba a pasar una situación complicada, que acaba de pasar, y que me volcara en la virgen. Me pasó que mi mamá estuvo internada, no por Covid, por unas úlceras y yo me desestabilicé…" Y confesó: "Me apareció la virgen de la Rosa Mística, me apareció en el sanatorio y le hice una promesa: ‘Si sale mamá, voy todos los 13'. Salió mi mamá y todos los 13 hago un vivo hablando de la Rosa Mística".