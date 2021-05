El calvario de Paulina Cocina que impactó a Andy Kusnetzoff: "Lo tuve muchos años"

¡Crudo testimonio! Anoche, en PH Podemos Hablar, Paulina Cocina hizo una revelación que conmocionó a Andy Kusnetzoff. El fuerte relato de la famosa influencer.

Paulina Cocina es una de las chefs más reconocidas en YouTube. Con cientos de videos de recetas logró alcanzar la popularidad en la Argentina y también en otras partes del planeta. Tras el reconocimiento que adquirió, en la noche del sábado 22 de mayo fue invitada al programa de Andy Kusnetzoff para integrar PH Podemos Hablar, donde abrió su corazón y reveló el calvario que vivió hace unos años.

En uno de los momentos más emotivos del ciclo emitido por Telefe, Kusnetzoff invitó a todos los famosos invitados a que se acerquen al fogón y compartan el consejo que le darían a su "yo del pasado". Ante la atenta mirada de otros famosos como la modelo y conductora Pamela David, el cantante de "Miranda" Ale Sergi, la actriz Johanna "Yoyi" Francella y el actor Arturo Puig, Paulina Cocina -cuyo verdadero nombre real es Carolina Puga- se animó a dar el paso y compartió un testimonio muy crudo.

"Yo tenía 17 años. Estuve triste mucho tiempo, tuve depresión seguramente durante muchos años. Me diría que empiece un tratamiento rápido, que va a pasar y que un día voy a estar en PH Podemos Hablar y voy a salir y decir: 'Tuve una vida color de rosas'. Y no me voy a acordar porque me olvidé, estoy tan lejos. Fueron muchos años de la tristeza, de no levantarme", indicó la famosa chef.

Sorprendido, Andy Kusnetzoff le consultó qué tan grave estuvo: "¿Estuviste mal?". Con la mirada observando el fogón que había en el programa, Paulina Cocina detalló el calvario personal que vivió: "Creo que tuve una depresión no megagrave, pero sí muy larga, de muchos años y ese tipo de enfermedades son difíciles y no las ven. Son difíciles a nivel diagnóstico. Por lo general, la gente te dice: 'Ponete contenta, no pasa nada, tu vida está buena'". Y aclaró: "La realidad es que yo no tuve eventos traumáticos o difíciles".

El conductor del programa de Telefe volvió a indagar un poco más y le preguntó: "¿Y qué sentías? ¿No salías de tu casa o no socializabas mucho?". Con absoluta sinceridad, la influencer comentó: "No, tenía como tristezas. Yo no tuve una etapa de mi vida en la que la pasé permanentemente mal. Quizás, un día estaba muy triste en casa. Muchos años me duró, eh. Estoy hablando de ocho o diez años. Salí haciendo un tratamiento".

Finalmente, y antes de que el programa continuara con una comida, Andy le consultó: "Volvemos a ese momento. Hoy te siguen millones y millones de personas y sos una Paulina exitosa, que hace lo que le gusta. ¿Qué le dirías a la Paulina del pasado?". Con un poco de timidez, Paulina Cocina sostuvo: "Me cuesta un poco, pero me diría que que no soy así, que no es verdad, que no soy así y que se va a solucionar, que busque y siga buscando. Me parece increíble que no me haya acordado".

La dura pérdida familiar que Pamela David tuvo en 2020

Pamela David, otra de las invitadas al programa PH Podemos Hablar, también contó una experiencia personal muy fuerte. En 2020 sufrió la pérdida de su hermano, quien se suicidió a los 22 años en junio de 2020. "Él había tenido varios intentos hasta que lo concretó, y fue en plena pandemia, sin saber que su novia estaba embarazada", indicó.

"Lo terrible y doloroso que atraviesan actualmente los padres de mi hermano. No lo puedo describir, debe ser algo insoportable convivir con eso. Él había tenido varias intentos hasta que lo concretó. Sin saber que su novia estaba embarazada. Hay sensaciones encontradas. Uno piensa qué hubiera pasado si hubiese sabido que iba a ser padre. Trato de no juzgar, ni siquiera con su decisión, él no pudo con su vida, no era feliz", agregó la modelo y presentadora de televisión, quien dejó atónito a Andy Kusnetzoff.