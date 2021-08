El calvario de Guillermo Coppola en la cárcel: "Te venimos a poner la crema"

El exrepresentante de Diego Maradona reveló en Telefe que la pasó mal cuando estuvo preso y recordó una anécdota particular con relación a las cremas corporales que usaba en la prisión.

Fiel a su estilo, Guillermo Coppola reveló varias anécdotas personales durante su visita a PH (Podemos Hablar), por Telefe. El exrepresentante de Diego Maradona recordó el día en el que lo descubrieron en la cárcel poniéndose algunas cremas corporales que él siempre usaba. "¿A vos te gusta la crema? Guardá, guardá… Que después te la venimos a poner nosotros”, detalló que le gritaron otros integrantes de su mismo sitio.

El empresario de 72 años puntualizó sobre aquel instante particular en el programa que conduce Andy Kusnetzoff: “Primer día después de la primera ducha, voy a mi celda, agarro mi crema y empiezo con la primera pierna. Y en eso entra el más porong…del pabellón y me dice eso".

Cuando Guillermo Coppola estuvo preso

El exagente de Maradona pasó más de tres meses detenido en 1996 luego de un hecho vinculado a las drogas y al famoso "jarrón", en el que luego de un allanamiento en su departamento le encontraron 40 gramos de cocaína. Sin embargo, para su alivio, 97 días después salió por falta de méritos para procesarlo.

La obsesión de Coppola por la higiene personal

En su vida cotidiana, "Guillote" tiene una manicura que lo visita una vez por semana, usa cremas, perfumes, hisopos para limpiarse el ombligo, distintos talcos, y le suma prácticamente un producto para cada parte de su cuerpo para estar impecable en el día a día.

La tristeza de Coppola por la muerte de Maradona

Con respecto al fallecimiento del 25 de noviembre de 2020 del "Pibe de Oro" que lo hizo famoso, quien lo representó durante casi dos décadas rememoró cómo le llegó la dolorosa noticia: "Yo estaba haciendo radio con Guido Kaczka, por la pandemia, desde casa. Tenía el televisor prendido. Creo que estaba Luis Ventura hablando de esto y me entero al aire cuando me dicen que Diego había muerto”.

"Todavía no lo creo. Soy de esos que vive soñando, yo sé que Diego está y que va a estar siempre. Para la mayoría de la gente se le fue el ídolo, el gran campeón. Pero para mí es otra cosa. Nunca estuve con él por el dinero. A mí me unía otra cosa: el amor. Diego fue el jugador que llegó a ser amigo y ese día se me fue, algo impensado. Todavía hoy no lo asimilé. Él está y siempre va a estar. Yo sé lo que vivimos y lo que hice", repasó "Guillote", muy emocionado.

Y completó a puro lamento sobre el deceso de "Pelusa": “Hubiese querido hacer algo. ¿Podría haber hecho más? Tal vez sí en ese último tiempo. Después de aquel 30 de octubre (el último cumpleaños del crack), me reclamo, cuando veo esa imagen de él en la cancha de Gimnasia, no haber hecho algo”.