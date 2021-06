Cristina Pérez y los detalles de su relación con Rodolfo Barili: "Eso nos unió"

¡Lo dijo! La periodista de Telefe Noticias reveló detalles secretos de su vínculo con Rodolfo Barili. En PH Podemos Hablar, Cristina Pérez se manifestó sin filtros.

El supuesto romance de Cristina Pérez y Rodolfo Barili fue un tema del cual las redes sociales y los televidentes de Telefe Noticias hablaron y especularon demasiado. Sin embargo, según los propios protagonistas, el mismo jamás ocurrió. De todos modos, en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, la protagonista reveló detalles desconocidos hasta el momento.

"Como no podían poner que sí, la tapa decía 'el amor que quiere el público'. Me pasa cada vez que salgo con alguien, el muchacho el señor busca hacerse el gil y tantear si eso fue verdad. Te empiezan a preguntar, yo al toque me doy cuenta y le explico", comenzó diciendo Cristina Pérez, quien actualmente no está en pareja pero aseguró que espera que "el amor toque la puerta".

En ese momento, Cristina Pérez decidió contar cómo fue sostén de Barili en tiempos difíciles, y viceversa: "En los últimos cinco años nuestra relación dio un salto espectacular. No me duró nunca nadie tanto en mi vida. Me acuerdo que hace dos años los dos nos habíamos peleado en nuestras relaciones, y estábamos hechos pelota. Nos sentamos en las bambalinas del noticiero a llorar. El lloraba por su separación y yo por la mía, nunca me voy a olvidar que estábamos los dos llorando por amor".

"Para mí fue un sostén increíble. En ese momento, Rodolfo fue la persona con la que pude llorar. Todos los días somos la persona incondicional que tiene el otro, afuera de su vida. Eso nos unió, siempre le digo que lo veo tan feliz con Lara. En el caso mío estoy esperando que el amor toque la puerta", cerró Cristina Pérez, quien de este modo explicó el estrecho vínculo (no amoroso) que la une a su compañero del noticiero.

Cristina Pérez recibió a Barili con "besos voladores" tras el alta por COVID

Tal como lo anunció en su cuenta de Instagram, el presentador de Telefe Noticias, Rodolfo Barili volvió a la pantalla de Telefe tras dos semanas de ausencia luego de haber recibido el alta de coronavirus. Cristina Pérez, su eterna compañera en la conducción lo recibió con tanta alegría que hasta le revoleó besos por el aire: "Bienvenido a Telefe Noticias, te tiro el beso desde acá hoy", expresó mientras se besaba la mano y "lanzaba" su beso.

Finalmente, la dupla que muchos disfrutan de ver en televisión volvió a su clásico formato. "Buenas noches, país. Estoy muy feliz de estar acá", celebró Barili al tiempo que bromeó: "leí los títulos y ya me quedé sin aire" y adelantó que más tarde analizarían su historia clínica con el doctor López Rosetti. "Gracias por el aguante a todo el equipo". "Gracias por volver, te extrañamos mucho", insistió la conductora.