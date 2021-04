Brenda Gandini culpó a su madre, Daniela Cardone, por su ausencia en la crianza: "No estaba conmigo"

La actriz protagonizó un relato que llamó la atención.

Una nueva edición de Podemos Hablar, por Telefe, dejó una cruda revelación por parte de Brenda Gandini, quien culpó a su madre Daniela Cardone por la dura adolescencia que le tocó sobrellevar: "No viví con ella hasta los 18 años, después me vine a Buenos Aires tarde porque estaba muy feliz en el Sur con mi padre y con 'Pato' (la pareja de su papá, Carlos)".

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff, propuso que pasen al frente "los que de grandes aprendieron a entender a sus padres" y allí participó la actriz de 36 años, que agregó: "Hoy soy lo que soy gracias a ´Pato´ y la verdad es que siento que, mirando a mi mamá a la distancia, uno hace lo que puede hasta donde puede. Hay que ver la historia que trae cada uno. Nuestros padres vivieron otras historias, otro tipo de permisos, también mucho desamor”.

A modo de reflexión, Gandini aseguró que “hoy nosotros elegimos ser padres y ser conscientes de la responsabilidad que implica tener un hijo", por lo que lo comparó con lo que ocurría algunas décadas atrás: "Es distinto porque quizás (antes) no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos. Y yo, por ahí, no podía entender cómo mi mamá no estaba conmigo. Hoy digo ´qué bueno que no estuvo en la casa y que hizo lo que quiso´”.

“Hoy ya soy grande y tengo un pensamiento de que los hijos realmente son hijos de la vida y que nosotros estamos para acompañarlos y para enseñarles lo mejor que podamos e inculcarles los valores, sobre todo el respeto, pero que también hagan lo que tengan ganas de hacer", profundizó. Además, remarcó que "hoy, mirando a la distancia, digo ’qué bueno que me tocó esta historia´”.

La relación entre Brenda Gandini y su madre Daniela Cardone

Cuando Kusnetzoff la consultó acerca de si suelen conversar sobre esto con su madre, la pareja de Gonzalo Heredia confesó: “Tuve charlas muy sinceras, nosotras nos encontramos de grandes, no tuvimos la convivencia. Hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer y, si sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo".

"Gracias a Dios se aprobó en nuestro país el aborto legal para poder dar la elección de que una mujer sea consciente sobre lo que implica traer a un hijo al mundo”, amplió Gandini. Y, visiblemente conmovida, completó: “Me emociono porque está bueno verlo en el tiempo y ya es como una emoción linda, no es algo traumático”.