Ale Sergi reveló detalles íntimos de su romance con Andrea Rincón: "No lo podía controlar"

El cantante de Miranda reveló secretos hasta el momento desconocidos de su historia junto a Andrea Rincón. Ale Sergi decidió pronunciarse al respecto en PH: Podemos Hablar.

El cantante Ale Sergi y Andrea Rincón protagonizaron un breve romance hace siete años, que se hizo muy mediático y en el cual la privacidad no fue su fuerte. Y al respecto, el líder de Miranda! se pronunció en PH: Podemos Hablar.

"Yo perdí un poco el control de prácticamente todo, es una situación de la cual ahora puedo hablar más libremente. Siempre fui público, pero desde la música. Me preguntaron sobre mi vida privada y yo no estaba como muy acostumbrado. Avanzaba toda esa etapa y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control. Más cuando yo soy tan fanático del control", comenzó diciendo Ale Sergi.

Acto seguido, el músico agregó: "No me arrepiento de la situación. No pude controlar la exposición, los excesos siempre los controlé. Cuando viene una persona y te dice algo. Viene una persona y te dice 'che, ¿estás feliz?'. ¿De qué me estás hablando?".

"Yo tengo el mejor recuerdo de eso. Fue un momento de la vida de cada uno que por algún motivo teníamos que estar juntos y encontrarnos. Al menos a mí, toda esta situación me lleva a este momento que estoy más relax", explicó Ale Sergi.

La falta de privacidad, el motivo de reproche de Ale Sergi

De todos modos, en la intimidad de su hogar, Ale Sergi se recriminaba por la falta de privacidad que abundaba en su historia junto a Andrea Rincón. "Yo me sentaba en mi casa, me miraba al espejo y decia 'esto se me re fue de las manos'. No lo podía controlar. No le voy a echar la culpa a ella. Se podría manejar, me podría haber callado la boca y no lo hice", sentenció el cantante.

Andrea Rincón enamorada: "Dios quiera que sea para siempre"

Desde que Andrea Rincón apareció en las cocinas de Masterchef Celebrity no hubo gala en la que el conductor del programa de Telefe, Santiago Del Moro, no le haya preguntado si está en pareja. Pero recientemente, la actriz confesó que le está sucediendo algo que a más de uno le sucedió durante la pandemia, puesto que comenzó un vínculo a distancia con un hombre que vive en España.

En una entrevista con Gente, Andrea se refirió al buen momento que está atravesando tras su paso por la cocina más famosa del país y, por supuesto, su performance que deslumbró e indignó al jurado de expertos por igual. "Estoy bien, ¡muy bien! Es que me pasaron cosas raras en estas épocas raras… conocí a alguien a la distancia y estamos llevando una relación extraña", lanzó sin preámbulos en diálogo con la revista de espectáculos.

Si bien dio a entender que no quiere profundizar en el tema, afirmó que su amor está en Barcelona, España: “Pero no voy a dar más datos, porque todavía no nos vimos personalmente”, advirtió. “Sí te puedo decir que siento que estamos enamorados, que hay un amor muy sano y muy lindo. Y se va a concretar, porque ya hay fecha para que venga a la Argentina”, compartió con especial énfasis en lo que fueron sus relaciones del pasado que le han dejado un sabor amargo.