Misión al rescate 2: tráiler, estreno y detalles de la nueva película de Chris Hemsworth

Ya se encuentra disponible el primer avance de la nueva película de Cris Hemsworth, bajo la dirección de Sam Hargrave. Todo lo que hay que saber sobre el estreno.

El nuevo tráiler de Misión de Rescate 2 ya se encuentra disponible y fue Netflix quien se encargó de difundir el adelanto para tentar a los espectadores. La película tiene fecha de estreno para junio de 2023: todo lo que hay que saber.

De qué trata la nueva película de Cris Hemsworth

En la secuela de la película de acción de Netflix, Misión de rescate, Chris Hemsworth vuelve a asumir el papel de Tyler Rake. Después de haber sobrevivido a duras penas a los acontecimientos de la primera producción, el mercenario australiano de operaciones encubiertas tiene una nueva tarea mortal: liberar a la familia de un gangster de Georgia de la cárcel.

El director Sam Hargrave vuelve a trabajar con Hemsworth y la producción está a cargo de AGBO, la compañía de Joe y Anthony Russo. El guion fue escrito por Joe Russo. Golshifteh Farahani también retoma su papel de la primera película y la secuela cuenta con otros coprotagonistas como Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt y Tinatin Dalakishvili.

Misión de rescate 2 es la secuela de la primera película basada en la novela gráfica "Ciudad" de Ande Parks. El filme cuenta con la producción de Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall y Sam Hargrave, y la producción ejecutiva de Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus y Stephen McFeely.

Cuándo y dónde ver la nueva película de Cris Hemsworth

La película estará disponible en Netflix desde el próximo 16 de junio. La plataforma se posiciona como uno de los principales proveedores de entretenimiento a nivel global, con más de 231 millones de suscripciones de pago en más de 190 países. Además se destaca por ofrecer a los suscriptores una amplia selección de series, películas y juegos en diversos géneros e idiomas, permitiéndoles ver, pausar y reanudar el contenido en el momento y lugar que prefieran.

Quién es Cris Hemsworth

Chris Hemsworth es un actor australiano nacido en Melbourne en 1983. Se hizo famoso internacionalmente por su interpretación del personaje de Thor en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Antes de su papel como el Dios del Trueno, Hemsworth participó en series de televisión en su país natal, como Home and Away y Neighbours. Después de su debut en Hollywood, continuó su carrera en la gran pantalla con películas como Cabin in the Woods, Rush, Snow White and the Huntsman y In the Heart of the Sea.

Hemsworth es conocido por su físico impresionante, lo que lo ha llevado a ser elegido en varios papeles de acción, aunque también ha demostrado sus habilidades dramáticas en películas como 12 Strong y Bad Times at the El Royale. Además de su carrera actoral, el australiano también es un apasionado del fitness y la vida saludable. Ha publicado varios libros sobre entrenamiento físico y ha fundado su propia aplicación de entrenamiento en línea.