Dónde ver El Padrino y curiosidades de su grabación

A 51 años del estreno de El Padrino, te contamos algunas curiosidades de este legendario film.

Hoy, hace 51 años, cambiaba la historia del cine. El 15 de marzo de 1972 se estrenaba "El Padrino" en las salas de cine de Estados Unidos. La película, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada magistralmente por Al Pacino y Marlon Brando, es hasta esta fecha, uno de los grandes clásicos del cine mundial. Y en homenaje a esta fecha, en este artículo te contamos cómo verla todavía hoy de manera online y algunas curiosidades de la misma.

¿Cómo ver El Padrino online?

Si querés revivir este clásico del cine, o verlo por primera vez si nunca lo hiciste, toda la saga se encuentra en la plataforma digital de Netflix.

Cuatro curiosidades sobre El Padrino

Nadie quería dirigir El Padrino

Es impresionante pensar que una película considerada una obra maestra fue inicialmente rechazada por grandes directores como Elia Kazan, Arthur Penn, Costa-Gavras, Peter Bogdanovich y Richard Brooks. Fue solo gracias a la necesidad de Coppola, quien estaba endeudado, que finalmente aceptó el proyecto. A pesar de que lo consideraba un trabajo por necesidad, su éxito catapultó a Coppola a ser uno de los mejores directores de todos los tiempos. Era difícil imaginar en ese momento que El Padrino y las curiosidades que rodearon la producción de la película luego pasaran a formar parte de la historia del cine.

Los productores no confiaban en Al Pacino y Marlon Brando

Después de tomar el trabajo por obligación, Coppola se involucró totalmente con el proyecto y tenía claro a quien quería en escena encarnando a los personajes. Al director no le importaban las estrellas, el buscaba autenticidad. Por eso inicialmente los productores no confiaban en Al Pacino para llevar el peso dramático, ya que era un actor joven y desconocido. Pero Coppola logró que lo aceptaran en la producción. Los directivos tampoco querían a Marlon Brando, pero en este caso sólo hizo falta un video del controvertido actor con el pelo pintado, una servilleta en la boca e interpretando a Vito Corleone para convencerlos de que no había nadie mejor que él para encarnar al personaje.

La peculiar forma de Marlon Brando de preparar sus personajes

En Hollywood, Marlon Brando era famoso por no memorizar los guiones. Durante el rodaje, leía sus líneas en tarjetas estratégicamente colocadas detrás de las cámaras. Creía que la autenticidad de su interpretación radicaba en no ensayar y, en lugar de ello, sumergirse en el personaje y decir esas líneas por primera vez. Este enfoque particular fue uno de los factores que contribuyó a que la película fuera considerada una obra maestra.

La mafia se opuso a la película

El jefe del crimen organizado en Nueva York, Joe Colombo y su organización, la Liga Italo-Americana de Derechos Civiles, encargada de combatir los estereotipos de la comunidad, lanzaron una campaña para impedir la realización de la película. Incluso el cantante Frank Sinatra recurrió a sus amigos de la mafia para amenazar a aquellos involucrados en su producción. Después de una negociación entre los productores y Colombo, se llegó a un acuerdo en el que el director acordó omitir las palabras "mafia" y "cosa nostra" de todas las escenas. Sin embargo, al final, este grupo quedó impresionado con la película y adoptó algunas de las costumbres que aparecen en ella, como besar la mano y vestirse de gala.