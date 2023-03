Por qué se come huevos de pascua en la Semana Santa

La elaboración de huevos de Pascua puede ser una actividad tan divertida como desastrosa. Siempre está la opción de comprar algunos ya elaborados. Pero, ¿de dónde surge esta tradición de comer huevos de chocolate en Pascua?

Pascua es un domingo especialmente disfrutado por los y las más chicas, pero ¿quién se puede negar al sabor de un delicioso chocolate? Huevo, tableta, chips... Chocolate es chocolate. Obvio que siempre es más entretenido cuando el chocolate viene relleno de confites de colores, tatuajes, stickers o algún otro pequeño objeto con el que jugar mientras se degusta una gran cantidad, tal vez insana, de chocolate.

Sin embargo, como muchas otras costumbres en Latinoamérica, el origen de esta tradición no es local. La elaboración y consumo de huevos de chocolate no se trata de una actividad propia de Argentina, sino que es importada. Los primeros huevos que se regalaban ni siquiera eran de chocolate. Realmente triste, pero la utilización de ese material llegó mucho después. Además, ¿por qué huevos? ¿Por qué no otra forma?

El significado de los huevos de Pascua

Regalar huevos al inicio de la primavera en Europa ya era algo común, pero los católicos le dieron una vuelta de tuerca para añadir el significado religioso. En el hemisferio norte se considera que el huevo representa la "vida nueva", debido al comienzo de la primavera por estas fechas, y el haber sobrevivido el invierno, sumado al vínculo que tiene con la fertilidad. En países del hemisferio sur, donde es otoño, este significado pierde un poco su sentido.

Los huevos representan una "vida nueva", al igual que la palabra Pascua. Es por eso que los católicos lo vincularon a la resurrección de Jesús al tercer día de su muerte. Según los relatos de La Biblia, Jesús murió crucificado en Viernes Santo y volvió a la vida en el Domingo de Resurrección. Por eso, el domingo de Pascuas se regalan huevos.

Europa, al llevar su cultura al continente americano con la colonización, inculcó también estas tradiciones que, aunque no coincidan del todo con el clima en el hemisferio sur, quedaron muy arraigadas. Como también puede serlo el querido Papá Noel de Navidad que, en el caso de Argentina, cae en pleno verano.

Cuándo se empezaron a hacer y regalar huevos de Pascua

Tradicionalmente, en Pascua se regalaban huevos reales decorados. Los huevos de chocolate son una innovación relativamente reciente. Comenzó a principios del siglo XIX en Francia y Alemania principalmente, y se trataba de huevos macizos, ya que la técnica para hacer los huevos huecos no estaba desarrollada. Cada huevo era decorado con más chocolate o con flores de azúcar.

Pascua

La innovación tecnológica de los siglos XIX y XX perfeccionó la chocolatería y la repostería en general, y permitió que los huevos de pascua se puedan hacer de forma masiva y se vuelvan populares en todo el mundo. Aunque en el último tiempo se retomó la chocolatería artesanal, ya sea por mujeres emprendedoras o como actividad grupal para divertirse y crear algo junto a seres queridos.