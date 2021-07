Increíble: Brian Parkinson reveló cómo hizo para ganar un millón de pesos en Pasapalabra

El concursante hizo historia al ganar en el programa de Telefe.

Recientemente, el joven que se consagró como el nuevo ganador de Pasapalabra se llevó $1.760.000, gracias a su capacidad para memorizar las respuestas a las preguntas que el programa lo desafió. Después de recibir una gran cantidad de felicitaciones y saludos cálidos en las redes sociales, muchos internautas y personas del equipo de producción comenzaron a preguntarse cómo habrá hecho para lograr semejante resultado.

Para ganar el juego, los concursantes tienen que adivinar 25 palabras que contienen letras del abecedario. “Que Brian se lleve el pozo del rosco, a todo el equipo que está detrás de cámaras nos da una enorme alegría, como nos pusimos contentos cuando le toco a otros campeones”, sentenció Iván de Pineda, el conductor del programa. “Todavía no lo puedo creer. Me puse muy nervioso porque estaba ahí sobre el final, estaba en duda y no sabía si lo iba a completar”, admitió Parkinson. “¿Cómo te preparaste táctica, estudio? ¿Qué hay detrás del gran campeón?”, le preguntó una periodista.

“Bueno, lo que es táctica y estudio se va desarrollando con la practica y lo de responder es estudiar, qué se yo", respondió el muchacho. “Que te cuente todo lo que hizo, las palabras, excels con muchas palabras”, lo delató de Pineda. “Bueno, yo tengo un excel, como dijo él, en donde agrego palabras de la RAE o de cultura general. Tengo una columna en donde está la definición y otra en donde está la letra y oculta la palabra, entonces voy leyendo”, explicó. Después, el periodista le obligó a contarle al público el increíble número de palabras que tiene anotadas en ese archivo. “Más de 35.000”, reconoció el ganador.

Un premio acumulado

Anteriormente, Brian había ganado otros $390.000 por su participación anterior en el programa. Así, logró superar el millón de pesos con este último triunfo. Además de los saludos alegres, los usuarios de las redes también se cuestionaron algo más: ¿Cuánto dinero se lleva en mano una persona que gana un millón de pesos en un concurso televisivo?

Como parte del dinero que una persona gana siempre va destinado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esta duda generó muchos comentarios entre los televidentes. Sin embargo, la Ley 20.630 establece que la AFIP no se queda con parte del dinero si una persona lo gana en un concurso televisivo. Ésta es la única excepción, ya que en caso de, por ejemplo, ganar un sorteo en una lotería, el ganador deberá ceder el 27,90% de su premio al organismo.