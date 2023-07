URGENTE Paro de subtes: qué lineas están sin servicio este miércoles 26 de julio y en qué horarios

La AGTPSyP organizó un paro para este miércoles 26 de julio para reclamar por la reducción de la jornada laboral y la exposición al asbesto.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTPSyP) informó que hoy, miércoles 26 de julio, todas las líneas de subte harán un paro general para exigir a la empresa una reducción del horario laboral y el retiro de vagones con asbesto, material cancerígeno en las formaciones que afecta a la salud. En qué horarios pararán las líneas de subte y cuáles son las estaciones que realizarán aperturas de molinete.

Qué líneas de subte se adhieren al paro del miércoles 26 de julio y en qué horarios

Entre las 12 y las 13 horas, se hará una apertura de molinetes en las estaciones San Pedrito (Subte A); Rosas (Subte B); Constitución (Subte C); Congreso de Tucumán (Subte D); Facultad de Derecho (Subte H) y Virreyes (Subte E). Desde las 13 hasta las 16 horas, se realizará una interrupción total de todas las líneas y el premetro.

Qué pasa en el subte

Esta no es la única medida de fuerza que afectó al transporte en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires durante esta semana, ya que además, el martes pasado la empresa Transporte Automotores La Plata suspendió el servicio en todo el AMBA. En este contexto, los trabajadores de subte se organizaron para hacer un nuevo reclamo por su salud y sus derechos laborales.

"Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTPSyP), informamos que el día 26 de julio realizaremos medidas de autodefensa en el subte y premetro. Continuamos reclamando la reducción de la semana laboral para estar menos expuestos al asbesto", dice el comunicado oficial emitido por Roberto Pianelli, Secretario General de la asociación, y Néstor Segovia, Secretario Adjunto.

En el mismo, indican que el asbesto "es un material prohibido en nuestro país desde el año 2003 por ser cancerígeno". "La exposición al asbesto ya causó la muerte de 3 trabajadores. Tenemos 6 compañeros con cáncer, 87 trabajadores y una pasajera con afecciones en los pulmones, y 2150 trabajadores que todos los años deben concurrir a vigilancia médica para saber si están enfermos o no. Pedimos disculpas por las molestias que estas medidas puedan generar a los usuarios", cierra el documento.

Los testimonios de los trabajadores del subte enfermos por el asbesto

El Destape conversó con varios trabajadores del subte enfermos por el asbesto, quienes explicaron cómo este material afectó a su salud. "Soy el primer diagnosticado de cáncer en el subte por el asbesto. La exposición hizo que me sacaran medio pulmón y que me jubilaran a los 58 años. A mí la empresa no me puede decir que el subte se volvió seguro. Mis 85 compañeros y 3 fallecidos son la vivencia de esto", relató el extrabajador Daniel Fernández.

"Hace 29 trabajo en el subterráneo como conductor. En el 2019, me descubrieron inflamación de pleura y neumoconiosis en el pulmón derecho por el asbesto", aseguró el chofer Martín Paredes. Florencia Santilli, conductora de la línea C, sumó: "Empecé a trabajar en el subte en el 2003. En el 2021 me diagnosticaron con neumoconiosis por exposición al asbesto. Cuando me llamaron para darme el diagnóstico fue un baldazo de agua fría porque no me lo esperaba. Si bien hoy sé que no tengo cáncer, sé que me tengo que someter a chequeos hasta el último día de mi vida, porque puedo llegar a desarrollarlo".