Paramount plus en Argentina: precio y contenido de la nueva plataforma de streaming

El servicio de streaming más nuevo que está disponible en América Latina busca competirle a Netflix, Disney Plus y Amazon Prime. Precio y el catálogo de series y películas.

Paramount Plus llegó a la Argentina.

La cadena de streaming Paramount Plus, conocida también como Paramount+ ya llegó a Argentina y muchos se preguntan cuál es su precio como su catálogo de series y películas. Esta plataforma es una propuesta digital que en Latinoamérica se basa en contenidos de Viacom y CBS All Access, la cual llegó a la Argentina para competir con Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre otros.

Precio de Paramount Plus

A partir de su lanzamiento, el jueves 4 de marzo de 2021, los consumidores en la Argentina podrán acceder a una prueba gratis de 7 días y luego contratar la suscripción mensual por $ 299.

Contenido de Paramount Plus

Paramount Plus tiene en su catálogo los contenidos más icónicos de Showtime, Paramount Television Studios y CBS Studios, más una diversa colección películas de Paramount.

Dexter

Killing Eve

The handmaid’s tale

The affair

Black monday

The first lady

The offer

Bob Esponja

Las Tortugas Ninja

Dora la Exploradora

PAW Patrol

Misión Imposible

El padrino

Comedy Central Presenta

A nivel internacional, Paramount+ contiene un amplio catálogo, con más de 5.000 horas de contenido entre películas, series y documentales. "Brindará a los consumidores una experiencia premium a un precio considerablemente más bajo que el que ofrecen otras plataformas", señaló Kelly Day, presidente de Streaming y directora de Operaciones de ViacomCBS Networks International.

Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular llegan con un reality a Paramount

Se trata de Manos arriba chef, un ciclo en el que cada uno estará a cargo de un equipo conformado por cocineros amateurs, y competirán entre sí para averiguar quién es el mejor chef. Y un detalle no menor es que no podrán usar sus propias manos para cocinar y solo están habilitados para asesorar a sus compañeros para cumplir con los desafíos culinarios.

Otros realitys argentinos de Paramount+

Esta no es la única apuesta nacional de la plataforma audiovisual. Hace tiempo salió a la luz que Carolina "Pampita" Ardohain firmó su contrato para hacer un reality sobre su embarazo. El proyecto se llamará Siendo Pampita y tendrá diez episodios en la que la modelo, conductora y actual jurado de ShowMatch: La academia, mostrará detalles de su matrimonio junto al empresario Roberto García Moritán, los preparativos para la llegada de su primera hija en común y la convivencia como una familia ensamblada con Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos de ella con Benjamín Vicuña, y Delfina y Santino, los hijos que él tuvo con Milagros Brito.