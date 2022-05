El Papa Francisco y un ocurrente pedido para su salud: "Un poco de tequila"

El Sumo Pontífice tuvo un divertido intercambio de palabras con unos sacerdotes mexicanos.

A bordo del "Papa móvil", el Papa Francisco protagonizó un divertido momento en El Vaticano. Un sacerdote mexicano le preguntó cómo se encontraba de salud y a raíz de eso se generó un particular intercambio de palabras acompañado de un sugestivo pedido del argentino.

Previo a su audiencia general de este miércoles saludó a un puñado de futuros sacerdotes oriundos de México. Allí uno de ellos llamado Rodrigo Fernández de Castro, quien vive en Roma y estudia el sacerdocio, tomó la palabra y llamó la atención del Sumo Pontífice. "Papa Francisco ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla?", preguntó.

Inmediatamente levantó la vista y le respondió: "Muy caprichosa". Los problemas de salud que lo atañan tiene que ver con un la rotura de un ligamento, por lo que se lo iba a intervenir con infiltraciones y al no poder caminar, se lo vio hace unos días en silla de ruedas.

"Gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias, nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes", expresó el mexicano mientras Bergoglio se estaba por ir en el "Papa móvil" desde la plaza de San Pedro. En ese instante le reveló qué es lo que necesita para apaciguar los dolores.

"¿Sabés lo que necesito para la pierna? Un poquito de tequila", soltó el Papa para la risa de todos los presentes. Otro de los sacerdotes que acompañaban a Rodrigo Fernández de Castro le retrucó: "Si un día vamos a Santa Marta te llevamos una botellita".

El particular momento fue capturado porque el futuro sacerdote mexicano filmó todo con su celular. Horas más tarde de haberse publicado el video, se compartió por todos lados y se viralizó a través de las distintas redes sociales.

Insólita revelación de Jey Mammón sobre el Papa Francisco

Jey Mammón sorprendió al relatar un recuerdo con el Papa Francisco que llamó la atención de todos los presentes en La Peña de Morfi. El imitador del ciclo de Telefe personificó a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo y el humorista viajó al pasado, cuando se dedicaba al catequismo.

"Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche", comenzó Mammón en diálogo con Pato Muzzio en la piel de Jorge Bergoglio. Mammón se desempeñó como catequista durante su juventud, cuando el ahora Papa era Arzobispo de Buenos Aires.

El conductor del canal de las pelotas continuó en alusión a una insólita anécdota que vivió con el Papa, quien le pidió que dejara el piano para que se dedique a la religión: "Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía ‘terminala con el chingui-chingui’”. "Pero no terminaste con el chingui-chingui", expresó Muzzio. Y Mammón respondió: "Lo traje a La Peña".