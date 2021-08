"El amor vence al odio": Flor Peña y un nuevo descargo en redes tras el ataque de la oposición

La conductora utilizó sus redes sociales para mostrarse más fuerte que nunca luego de los comentarios misóginos recibidos.

Florencia Peña volvió a referirse a la persecución mediática que recibió por parte de la oposición al conocer su visita a la Casa Rosada durante la pandemia por COVID-19, buscando ayudar a actrices y actores en el momento más complejo de la cuarentena. Los ataques crecieron con el paso de los días y los comentarios misóginos fueron repudiados desde Diputados, frente políticos y la sociedad en su totalidad. "El amor vence al odio", manifestó a través de sus redes sociales junto a la imagen de sus hijos.

A través de un extenso posteo, con la fotografía de la tapa de la Revista Caras, contó: "Hace casi un mes, el 15 de julio más precisamente, de la mano hacíamos esta tapa. La intención era hablar del momento amoroso que estamos viviendo como familia; el éxito de las mañanas en Telefe con Flor de Equipo; el estreno de la peli La Panelista y todo lo que está por venir". Aunque, por lo sucedido, "tras el ataque brutal de estos días convirtieron esta tapa en un nuevo descargo".

Sobre este tema, Flor Peña reflexionó: "La vida se mueve, a veces hacia lugares inesperados. Pero la resiliencia ha sido siempre mi fiel aliada, como también ese profundo sentimiento de que de lo malo siempre puede nacer algo bueno. Llevo grabada en mi cuerpo la flor de loto que me representa; también el nombre de mis tres hijos. En mi piel y en mi corazón". Y agregó: "Mis tres varones, mis compañeros en este camino de libertad. Los que me alientan a ser yo. Esa mamá loca, divertida y llena de amor, como me dijo Toto el otro día. Ese amor que es lo único que quedará de mí; ese amor que vivirá en cada uno de ellos cuando ya no esté. Mis tres hombres, que así como bancan y respetan profundamente mi libertad, también lo harán con las mujeres de sus vidas".

Para cerrar, la conductora de Flor de Equipo sentenció: "'El amor vence al odio'. Y acá estamos, muy juntos, atravesando las tempestades que nos tocan. Siempre pienso que no podemos pasar por esta vida sin transformar, aunque sea en algo, a este mundo hostil. Los amo. Son mi mejor obra". Sobre el final de la publicación aprovechó para agradecerle a la Revista Caras por la "hermosa tapa" y remarcó la importancia de poner "el amor en el centro de la escena".

La publicación: