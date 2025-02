¿Cuál es la mejor factura para comer en un día lluvioso y por qué?

Qué facturas consumen más los argentinos.

Después de varias jornadas con elevadas temperaturas, que fueron producto de una ola de calor que azotó a la Argentina, se produjo el regreso de las lluvias. Una sensación de alivio para muchas personas, que estaban comenzando a sufrir de gran manera los efectos del verano. Algo que también habilita a un debate sobre qué factura es la ideal para comer con este clima.

La gastronomía del país es tan variada que cada rubro dispone de una considerable cantidad de opciones. Uno de ellos es el sector de los panaderos con elaboraciones de facturas que son ideales para disfrutar en el desayuno, en la merienda o cuando se considere necesario comer una porción. Los días de lluvia cuentan con la etiqueta de ser más propicios para este tipo de consumo.

"Buenos días, no quiero enamorar a nadie pero estoy haciendo unos bizcochos de grasa, para pasar este hermoso día lluvioso mirando películas", expresó Alex_Tramp02 como figura su usuario de X (Ex Twitter). Si bien no se trata de una factura, muchos los colocan dentro de esta categoría y los consideran un acompañante ideal para degustar en días con un clima similar al de este 2 de febrero.

¿Cuáles son las facturas más elegidas?

Muchas veces la elección depende del gusto de las personas como también la disponibilidad de productos de la panadería en cuestión. En un relevamiento hecho gracias a los datos que ChatGPT recolectó en la web a partir de reseñas, comentarios, recetas de blogs y demás fuentes fue posible determinar las cinco variedades más elegidas. Un ranking que la Inteligencia Artificial cree que se adapta a los gustos de los argentinos.

Las medialunas: hay dos variedades, de manteca y de grasa. Cada una dispone de un sabor único. Vigilantes: una masa alargada que suele acompañarse con crema o membrillo en el centro, también hay versiones sin relleno. Churros: es uno de los productos más consumidos, en especial los rellenos de dulce de leche. Es un producto que cuenta con locales exclusivos. Tortitas negras: son pequeñas porciones que pueden ser decoradas con azúcar mascabo o tradicional. Facturas rellenas: son muy populares y hay de todos los tamaños. La elección del relleno depende bastante del gusto de las personas pero suelen elegirse las de crema, dulce de leche y membrillo.

¿Cómo hacer bizcochitos?

Lo primero para hacer bizcochitos es necesario contar con un kilo de harina 0000, 250 gramos de grasa animal, 350 centímetros cúbicos de agua, 35 gramos de levadura fresca, 10 gramos de azúcar y 30 gramos de sal. En lo que respecta a la grasa animal, esta suele conseguirse con facilidad en cualquier supermercado de cercanía.