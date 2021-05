Pamela David reveló los motivos que la alejaron de la televisión: "Estoy en una crisis"

Pamela David habló en varios medios sobre su posible regreso a la televisión y bajó qué condiciones sería. "Quiero sumar, quiero entretener y hacerle bien a la gente en este momento tan complicado", aseguró la conductora.

Después de un buen tiempo, Pamela David rompió el silencio y volvió a los medios. Lo hizo contando por qué se había alejado y qué condiciones se tendrían que dar para su regreso. Si bien aclaró que no piensa volver en lo inmediato a la pantalla argentina, sí confirmó que quiere hacerlo en un futuro cercano: "No volver a cualquier precio ni para hacer cualquier cosa. Quiero sumar, quiero entretener y hacerle bien a la gente en este momento tan complicado".

La semana pasada fue para Pamela David una especie de regreso a los medios ya que habló tanto con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Radio La Once Diez) como con Intrusos (América TV). En ambas entrevistas, la esposa de Daniel Vila reveló algunos de los motivos por los que se alejó de la televisión, con qué tipo de programa quiere volver en un futuro cercano y también aseguró que extraña mucho estar frente a la cámara. "Lo bizarro y amarillista es lo que garpa, pero ese es un precio que no pago", definió la conductora sobre hasta dónde llegan sus deseos de volver a la televisión.

"Cerré un ciclo, me debo a mí trabajar en otro lugar, me gustaría. No tiene por qué ser solo América", disparó sobre la posibilidad de trabajar en una señal que no sea la que la llevó a la fama. En ese sentido, Pamela David reconoció que disfruta de hablar de espectáculos y que su regreso ideal no sería con un magazine de actualidad: "Es triste lo que digo, porque América es un canal informativo. No me atrae, pero si lo tengo que hacer lo haré".

Por otra parte, David volvió a insistir en que su regreso será pensado y en un formato que disfrute: "Hoy estoy preparada y necesito volver, pero no volver a cualquier precio ni para hacer cualquier cosa". Mientras aguarda por las condiciones ideales para su regreso a la TV, desde Mendoza, donde vive, la ex participante de El Bar reveló que empezó a estudiar Astrología y está dedicada a su familia, las clases virtuales de Felipe y Lola, sus dos hijos.

David también brindó una extensa entrevista a Intrusos y reveló que está en un momento de su vida muy particular: "Tengo 42 años, estoy en una crisis. Una crisis muy positiva que tiene que ver con ser muy consciente de cada una de las decisiones que tomo". En diálogo con el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, David insistió en su decisión "100% convencida" de alejarse de la televisión, aunque ahora desea volver y aunque no sabe en qué formato le gustaría hacerlo sí es consciente de qué es lo que no quiere.