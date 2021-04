¿Qué fue lo que dijo Pablo Lescano?

En los últimos días, la cantante Jennifer López anunció su separación del ex beisbolista Alex Rodríguez. De este modo, y tras hacerlo de público conocimiento, "JLO" ya no está más en pareja y curiosamente fue un artista argentino quien le declaró su amor a través de las redes sociales. ¿De quién se trata? De Pablo Lescano.

Con un sugestivo y divertido tuit, el cantante de Damas Gratis se despachó con un desopilante piropo que se hizo viral en las redes sociales. "Hola, Jennifer López. Guiso y cumbia no te van a faltar. No sé, pensalo", manifestó el vocalista y tecladista de una de las bandas de cumbia más famosas de la República Argentina.

Rápidamente, su estado de Twitter recorrió diferentes lugares de las plataformas digitales y las palabras de Pablo Lescano se replicaron entre sus seguidores. Incluso hubo fanáticos de "Pablito" que se sumaron a su "campaña" para conquistar a una de las artistas más exitosas de la historia del pop internacional.

En tanto, Jennifer Lopez, de 51 años, continúa su vida luego de decidir ponerle punto final a la relación que mantuvo con el ex deportista de 45 años. Asegurando que mantienen un vínculo mejor "como amigos", "JLO" estuvo a punto de casarse con quien supo ser su pareja hasta hace algunos días. ¿Por qué no se llevó adelante la ceremonia matrimonial? Se postergó dos veces debido a la pandemia del coronavirus.

Pablo Lescano protagonizó un escándalo en Paraguay

El pasado mes de febrero, Pablo Lescano protagonizó un escándalo proveniente de Paraguay. El mismo continuó en Argentina, al regreso del líder de Damas Gratis a su país natal. Según informaron en El Trece, el intérprete realizó un show en un multitudinario casamiento llevado adelante en el país vecino y cuando volvió a su país no realizó el aislamiento correspondiente.

"Pablito Lescano pudo haber ido a Paraguay a trabajar como cualquiera, le mostraron los papeles de que estaba habilitada, y cuando llegó ver que había más gente de la que estaba permitida. El problema es que después llegó a la Argentina el día domingo después de haber hecho eso, y el lunes fue a Pinar de Rocha a un recital que tenía previsto", enfatizaron al aire de Los Ángeles de la Mañana.

Por otra parte, agregaron sobre las autoridades que contrataron a Lescano para dar un show en la localidad bonaerense de Ramos Mejía dos días después de haber cantado en Paraguay: "Yo pregunté a la gente del lugar si ellos estaban al tanto, que Pablito venía de Paraguay y que no estaba haciendo el aislamiento. Me dijeron que ellos lo sabían pero que todos los músicos tenían su PCR negativo, y que al igual que como cuando vas a un restaurant no te preguntan de dónde viniste, ellos lo contrataron igual".